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「收買」空服員？ 男子樂曝機上升級小撇步 換來寬敞機位

聯合新聞網／ 綜合報導
傑洛米在TikTok上分享自己的機位「升級撇步」。圖擷自TikTok
傑洛米在TikTok上分享自己的機位「升級撇步」。圖擷自TikTok

國外一名網友分享自己搭機的「小撇步」，靠著這些技巧他不只換到比較寬敞的位置，還拿到過夜包跟零食，男子也不藏私的跟大家分享「升級秘訣」。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，26歲男子傑洛米（Jeremy Maclellan）在TikTok上分享自己的搭機升級秘訣，引發網友熱烈討論。

他表示，自己當初是看了一名空服員的分享之後，才決定要自己試試看。這名空服員在影片中說，只要乘客對機組人員釋出一些「善意」，通常空服員也都會給予回報。

看完影片後，傑洛米在登機前先買了8張價值15美元（約450元台幣）的星巴克禮券，登機時他先詢問機上有多少空服員，確認機上有12個空服員後，雖然張數不夠，他還是將禮券交給了空服員。當時有人問他是不是別家航空公司的空服員，傑洛米則回說自己只是想表達感謝，謝謝空服員長途飛行的服務。

送完禮券之後，傑洛米回到自己原本座位，卻發現座位上已經被其他乘客坐走，而且對方還很自在的脫了鞋襪。這時一名主管突然拿著禮券來問他要不要換座位，於是他便換到了整排空位，但只有他一人獨享。

傑洛米說飛行過程中空服員都特別照顧他，不只幫他準備三明治、零食等點心，還為他準備了跟「頭等艙一樣等級」的過夜包，裡面裝有牙刷、牙膏、洗手乳等等。

不少網友看到後也紛紛留言分享自己的成功經驗，有人說自己因為送禮券被升級到頭等艙，也有網友說有空服員因為收到禮券特地來道謝，還為他提供免費飲料。

空服員 禮券 星巴克

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