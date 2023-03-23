紐約新地標不牢固？93層高樓狂晃員工嚇到快逃 業者解釋：維修電梯

范德堡一號大樓（SUMMIT One Vanderbilt）高397公尺，有93層樓，是2021年10月才剛開放的紐約知名新地標，不過近期該建築卻傳出劇烈晃動，讓在內部工作的所有員工全都驚慌逃竄。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，范德堡一號大樓是一棟辦公大樓，但同時也是曼哈頓最搶眼的摩天大樓。不但造價要33億美元（約1010億台幣），電梯是全透明的玻璃電梯，樓頂還有三層樓的景觀台，常有不少遊客特地前往朝聖。

3月21日下午，該建築突然發生劇烈晃動，讓在裡面辦公的員工全都嚇得跑了出去，還有人擔心大樓是不是「要倒了」。一名在內部辦公的工作人員表示，當天14樓、51樓跟60樓的工作人員都感覺到大樓在震動，感覺就像是「正弦波」穿過了建築物。另一名工作人員也在推特上發文說自己當時正在進行視訊會議，所有人都感覺地板在震動，所以緊急撤離。

Scary day at the office. I work on a high floor at One Vanderbilt skyscraper and around 4pm our entire floor visibly shook (things moved on my desk) and there was a loud bang.



I am no technical expert but explaining it with an elevator malfunction sounds downplayed. Likely… pic.twitter.com/WaBNsbVPfh — Jasmin (@JasminMarilena) 2023年3月21日

不過該物業發言人表示，大樓之所以會傳出震動，是因為目前正在維修電梯，所以才會造成晃動。發言人強調，當時范德堡並未對外開放，所以沒有任何遊客，並未因震動造成任何傷亡，建築物也絕對沒有倒塌的風險。

該建築使用的玻璃電梯是全球最大的透明電梯。遊客搭乘透明電梯可以一覽曼哈頓美景，連紐澤西州跟布魯克林的景色都一覽無遺。進入大樓的門票為39美元（約1180元台幣），若要搭乘透明電梯門票則為59美元（約1790元台幣）。