小學生跟流行…教室堆滿「奢華水瓶」 師傻眼：學校快保險！

小孩跟流行讓家長超頭痛！據外媒報導，近期一款水瓶在英國小學蔚為風潮，但因價格不斐，許多家長都氣炸，也讓老師們很傻眼。

據《每日郵報》報導，近期一款水瓶讓英國小學生為之瘋狂。該款名為「AirUp」的水瓶主打「讓水變好喝」的功能，其原理是用套在水壺吸管上的「味覺套件」（aroma pods）欺騙大腦，讓飲用的人覺得水有西瓜、可樂等味道。

然而AirUp的價格卻不便宜，根據官網資訊，基本的組合為水瓶和3個套件，要價39.99英鎊（新台幣約1498元），如果水瓶換成不鏽鋼款，價格更增至59.99英鎊（新台幣約2248元）。

然而，這款水瓶突然流行起來，英國小學生紛紛拜託家長們購買，這股潮流不僅讓家長們頭疼，也讓學校老師們傻眼。一名教師便在推特發文，表示「每天都有價值300英鎊（新台幣約11242元）的Air Up水瓶出現在我的教室」，並附上一張堆滿水瓶的照片。

推文一出，便引發共鳴，老師們紛紛在底下留言，表示「我的教室裡也有，有個男孩甚至還有不銹鋼瓶」、「這款瓶子有一天突然在我班上出現，每張桌子都有」、「我的教室也是，每一天似乎都會出現一個新的瓶子」、「我無法相信它們這麼貴」、「我真的很希望學校的保險政策可以涵蓋Air Up水瓶」。也有家長現身表示「我每天都很擔心女兒把瓶子摔壞」、「小孩在聖誕節清單上有寫說她想要Air Up水瓶，但我看到價錢就打退堂鼓了」。