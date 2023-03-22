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戒不掉洋芋片、巧克力？專家解密愛吃垃圾食物是身體缺了「這些」

聯合新聞網／ 綜合報導
專家說會想吃碳水化合物很有可能是因為情緒低落。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage
專家說會想吃碳水化合物很有可能是因為情緒低落。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage

吃完垃圾食物以後總是會有點罪惡感，但為什麼還是無法克制吃垃圾食物的慾望呢？原來身體渴望不同的食物代表著不同的意涵。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，不同專家對於好吃零食有不同解讀，有專家認為這是身體缺乏特定營養素造成的，但也有另一派專家認為是因為人類傾向將吃零食跟快樂感連結。

營養專家葛里維勒（Marilyn Glenville） 博士表示，吃精緻糖和碳水化合物時，能量會快速進入血液裡面導致血糖失衡，這時身體就要釋放更多胰島素來應對血糖急遽上升。胰島素快速抑制血糖，導致血糖下降，結果又讓人想吃甜點零食作為補償。葛里維勒指出，吃了含糖食物以後，人對於含糖食物的渴望反而更加提升，造成惡性循環。他建議，如果要抑制對糖的渴望，可以服用鉻補充劑（chromium picolinate）。鉻補充劑能夠降低血糖及暴食頻率，也能有效控制提重並改善憂鬱程度。

那喜歡吃不同的垃圾食物究竟代表什麼意思呢？另一位營養專家威爾金森 （Shona Wilkinson）表示，喜歡吃洋芋片這類鹹食，可能是身體電解質較低。由於鹹食中含鈉量較高，也可能是因為身體缺鈉造成的。而身體缺鈉通常是因為脫水、運動後、生病或飲酒造成的。若要補充鈉，可以吃芹菜或胡蘿蔔，甚至可以吃一點鹹的爆米花。

想吃麵包、蛋糕等碳水化合物，可能是因為沒有安全感或情緒低落，通常吃完碳水化合物後能夠增加血清素，因此身體才會想要碳水化合物。

至於想吃巧克力，可能代表身體缺鎂。人體需要鎂來調節肌肉、神經功能、血糖及血壓。如果真的想吃巧克力，建議要選黑巧克力，每25公克的黑巧克力含有約60毫克的鎂，每天吃6份便能補充身體所需的鎂。專家建議，如果想吃零食和垃圾食物，可以判斷身體究竟缺乏什麼營養素，挑選較健康的食物補充營養。

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