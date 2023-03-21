快訊

獨／令人意外！挑戰洪孟楷 陳偉杰證實將參加國民黨立委初選

聽新聞
test
0:00 / 0:00

邀人妻表演「用牌接吻」 尪吃醋暴怒衝上台痛毆魔術師

香港01／ 撰文/安
澳洲魔術師墨菲早前於一艘郵輪表演魔術，期間邀請了1名女觀眾上台示範，兩人上演「啤牌接吻」的互動橋段。（ig「thebenmurphy_」影片截圖）
澳洲魔術師墨菲早前於一艘郵輪表演魔術，期間邀請了1名女觀眾上台示範，兩人上演「啤牌接吻」的互動橋段。（ig「thebenmurphy_」影片截圖）

究竟是人妻太過分，還是丈夫太小氣？澳洲1名魔術師早前於一艘郵輪表演魔術，期間邀請了1名女觀眾上台示範，兩人上演「撲克牌接吻」的互動橋段。沒料親暱動作令女觀眾的丈夫大感不滿，醋意大發之下氣得當場衝到台前，將魔術師暴打一頓，過程被不少觀眾拍下瘋傳。事後被打的魔術師大嘆，邀請女觀眾上台前已獲得對方同意，強調對方態度非常友善，對於突如其來的暴力行為感到非常無奈。

澳洲電視節目主持人兼魔術師墨菲（Ben Murphy）日前於皇家加勒比郵輪海洋量子號上駐船表演，在示範1個啤牌魔術時，他邀請了1名身穿紅衣的女觀眾上台互動，以製造氣氛。女觀眾上台後，墨菲取出了2張已折疊的啤牌，與對方分別放了1張在口中，雙方頭部靠近，近距離觸碰啤牌，做出「啤牌接吻」的親暱動作。

正當台下觀眾歡呼不斷、拍手叫好時，紅衣女觀眾的丈夫疑看不過眼「撲克牌接吻」的動作，突然醋意大發，從台邊狂奔至台上，將墨菲一下推倒在地上，並在他身上狂毆。紅衣女看到丈夫的失控行為，急忙出手阻止，可是墨菲已被打至滿身瘀傷，甚至因頭部被撞，導致視力也受影響。

墨菲事後接受傳媒訪問，表示他在台上所做的行為全是表演的一部分，強調邀請女觀眾上台前，已徵得對方同意，對於無故被襲擊感到非常無奈，「女觀眾態度友善，非常享受魔術帶來的樂趣，我所做的動作事前都已經過她同意」。他續指，由於頭部曾受撞擊，郵輪的醫療團隊替他處理傷口後，也建議他向神經科求診作進一步檢查。

不少網友看過事發影片也驚呼誇張，直指涉事人夫不應輕易出手打人，「只因為這樣就打人，那男的也太沒安全感了」、「我們當時也在觀眾席中，發生這種事情太誇張了」。也有人為墨菲打氣，大讚「你的表演很出色，祝福你一切都好」、「如果被打後你還能淡定完成表演，那就太敬業了」。

延伸閱讀：

醋女用AirTag跟蹤疑出軌男友　怒見與女子搭訕　開車狂輾斃

震驚！阿爸開AK-47步槍射爆兒子口中香煙　網民狂鬧倡控企圖謀殺

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

大西洋孤島也難逃汙染 發現岩石塑膠合成地質新構造

全世界少有地方像特林達德島（Trindade Island）那麼孤立，從這座火山小島前往巴西海岸需要乘船3、4天，因此當...

因為1個理由 俄官員4月起禁用iPhone

俄羅斯媒體20日報導，俄國政府因擔心政府官員受西方情報機構影響，要求他們4月1日起停止使用蘋果（Apple）的iPhon...

邀人妻表演「用牌接吻」 尪吃醋暴怒衝上台痛毆魔術師

究竟是人妻太過分，還是丈夫太小氣？澳洲1名魔術師早前於一艘郵輪表演魔術，期間邀請了1名女觀眾上台示範，兩人上演「撲克牌接吻」的互動橋段。沒料親暱動作令女觀眾的丈夫大感不滿，醋意大發之下氣得當場衝到台前，將魔術師暴打一頓，過程被不少觀眾拍下瘋傳。

「移動的希臘雕像」男模豪宅墜樓亡 經紀人駁輕生傳言：踩空釀意外

《每日郵報》報導稱，湯瑪斯最近才搬到邁阿密布里克爾街區的豪華公寓內，該豪宅坐落在海灣上，站在陽台上還可欣賞到邁阿密河的壯麗景色，並且非常靠近時尚的市區，對湯瑪斯的工作來說，是相當方便的選擇。

欺騙台灣遊客！泰國小黃司機被爆「收4倍車資」下場曝光

泰國一名計程車司機被禁止在該國最大的國際機場接載乘客，原因竟是涉嫌使用虛假價目表向台灣遊客「敲詐」高額的車資。

弄假成真！21歲女拚點閱「直播自殺」 腳一滑…命真的沒了

不要用死亡開玩笑！印尼1名21歲女子打算直播一段自殺未遂的「創作內容」影片，但當她站在椅子上並把頭套進懸掛的布條時，突然腳下一滑，從椅子上滑落，「假上吊」變「真上吊」，丟了性命。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦