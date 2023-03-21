邀人妻表演「用牌接吻」 尪吃醋暴怒衝上台痛毆魔術師

究竟是人妻太過分，還是丈夫太小氣？澳洲1名魔術師早前於一艘郵輪表演魔術，期間邀請了1名女觀眾上台示範，兩人上演「撲克牌接吻」的互動橋段。沒料親暱動作令女觀眾的丈夫大感不滿，醋意大發之下氣得當場衝到台前，將魔術師暴打一頓，過程被不少觀眾拍下瘋傳。事後被打的魔術師大嘆，邀請女觀眾上台前已獲得對方同意，強調對方態度非常友善，對於突如其來的暴力行為感到非常無奈。

澳洲電視節目主持人兼魔術師墨菲（Ben Murphy）日前於皇家加勒比郵輪海洋量子號上駐船表演，在示範1個啤牌魔術時，他邀請了1名身穿紅衣的女觀眾上台互動，以製造氣氛。女觀眾上台後，墨菲取出了2張已折疊的啤牌，與對方分別放了1張在口中，雙方頭部靠近，近距離觸碰啤牌，做出「啤牌接吻」的親暱動作。

正當台下觀眾歡呼不斷、拍手叫好時，紅衣女觀眾的丈夫疑看不過眼「撲克牌接吻」的動作，突然醋意大發，從台邊狂奔至台上，將墨菲一下推倒在地上，並在他身上狂毆。紅衣女看到丈夫的失控行為，急忙出手阻止，可是墨菲已被打至滿身瘀傷，甚至因頭部被撞，導致視力也受影響。

墨菲事後接受傳媒訪問，表示他在台上所做的行為全是表演的一部分，強調邀請女觀眾上台前，已徵得對方同意，對於無故被襲擊感到非常無奈，「女觀眾態度友善，非常享受魔術帶來的樂趣，我所做的動作事前都已經過她同意」。他續指，由於頭部曾受撞擊，郵輪的醫療團隊替他處理傷口後，也建議他向神經科求診作進一步檢查。

不少網友看過事發影片也驚呼誇張，直指涉事人夫不應輕易出手打人，「只因為這樣就打人，那男的也太沒安全感了」、「我們當時也在觀眾席中，發生這種事情太誇張了」。也有人為墨菲打氣，大讚「你的表演很出色，祝福你一切都好」、「如果被打後你還能淡定完成表演，那就太敬業了」。

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文章授權轉載自《香港01》