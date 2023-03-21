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「移動的希臘雕像」男模豪宅墜樓亡 經紀人駁輕生傳言：踩空釀意外

聯合新聞網／ 綜合報導
美國男模傑夫‧湯瑪斯3月8日在邁阿密57層樓的自宅墜樓，遺體被目擊者發現陳屍於人行道上，當場宣布死亡，得年僅35歲。圖擷自湯瑪斯 IG
美國男模傑夫‧湯瑪斯3月8日在邁阿密57層樓的自宅墜樓，遺體被目擊者發現陳屍於人行道上，當場宣布死亡，得年僅35歲。圖擷自湯瑪斯 IG

英國《每日郵報》報導，美國男模傑夫‧湯瑪斯（JEFF THOMAS）3月8日在邁阿密57層樓的自宅墜樓，遺體被目擊者發現陳屍於布里克爾大道人行道上，當場宣布死亡，得年僅35歲。

目前美國警方驗屍紀錄顯示，湯瑪斯的死因已排除他殺，但官方尚未確定死因。在湯瑪斯墜樓後，警方在他的豪華公寓內僅發現了一隻狗。

經紀人哀傷表示，湯瑪斯並非輕生，「不敢相信他會故意那樣做」，而可能是在自家陽台上因為自拍意外踩空，才釀成意外身亡。在湯瑪斯發生意外前24小時內，兩人還通過電話，當時湯瑪斯在電話中聽起來心情相當好，也熱烈地與她談論下一步的職涯規劃，湯瑪斯的家人也出面否認湯瑪斯是自殺。

由於湯瑪斯幾乎完美的模特兒身材，有媒體稱他猶如一座「移動的希臘雕像」，在其個人IG網頁上也有超過12.5萬名的追隨者。

《每日郵報》報導稱，湯瑪斯最近才搬到邁阿密布里克爾街區的豪華公寓內，該豪宅坐落在海灣上，站在陽台上還可欣賞到邁阿密河的壯麗景色，並且非常靠近時尚的市區，對湯瑪斯的工作來說，是相當方便的選擇。

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由於湯瑪斯幾乎完美的模特兒身材，有媒體稱他猶如一座「移動的希臘雕像」，在其個人IG網頁上也有超過12.5萬名的追隨者。圖擷自湯瑪斯 IG
由於湯瑪斯幾乎完美的模特兒身材，有媒體稱他猶如一座「移動的希臘雕像」，在其個人IG網頁上也有超過12.5萬名的追隨者。圖擷自湯瑪斯 IG

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