弄假成真！21歲女拚點閱「直播自殺」 腳一滑…命真的沒了

不要用死亡開玩笑！印尼1名21歲女子打算直播一段自殺未遂的「創作內容」影片，但當她站在椅子上並把頭套進懸掛的布條時，突然腳下一滑，從椅子上滑落，「假上吊」變「真上吊」，丟了性命。

綜合外媒報導，3月1日晚上約9點30分，印尼西爪哇省茂物縣（Bogor）陸維利安鎮（Leuwiliang）西伯村（Kampung Cibeber）1名在餐廳任職侍應的21歲女子，在網上直播時「假裝上吊自殺」，卻因腳下打滑意外勒斃。觀看直播的網友及她的朋友目擊慘劇，於是即時趕往她的住所施救，但為時已晚。

據當地媒體報導，死者早前曾在直播時表達過有自尋短見意圖，當時吸引了大量網友留言關心。事發前，她曾和朋友視像通話，並表示正在考慮拍攝自殺未遂的「創作內容」影片。當時朋友曾詢問她的意圖，又以為她在說笑，沒想到她竟然真的準備了椅子和長布條準備上吊，並表示「我要直播，我要造內容啊」。

陸維利安警察局長蘇普里亞托（Agus Supriyanto）於3月9日公布案情，指死者當時站在椅子上，將懸掛於門上的通風口布條套在頸上，結果站不穩，不小心從踩著的椅子上滑落，她的朋友透過直播畫面看到慘況，即時前往她家救援並報警求助，「當她到達時，她發現她的朋友已經死了，脖子懸在門框上」。

蘇普里亞托又指，從檢查結果來看，死者死於窒息。而死者的朋友表示，沒有發現死者生前有自殘行為，也沒有因為什麼問題真的打算上吊自殺，不過，相關說法仍有待警方進一步核實。目前，警方初步認為女子死於意外，並已將遺體交還給她家人。

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文章授權轉載自《香港01》