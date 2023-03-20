全球淡水將供不應求 應有效利用廢水

不到十年，全球淡水將不夠用。歐洲研究指出，由於各國政府長年不當補助農業發展，造成水資源遭到濫用，預計到2030年，全球淡水需求將超過供應量40%。專家指出，當務之急是必須解決補助、廢水處理廠的效率以及有效地管理水資源。

用水將供不應求

據《衛報》報導，專家指出2030年之前，全球淡水需求將超越供應40%，人類正面臨水資源危機。德國波茨坦氣候影響研究所研究人員約翰·洛克史托姆表示，「科學證據顯示人類正面臨水危機，因為人類濫用水、污染水並透過我們對氣候的所作所為改變了全球水文循環，形成三重危機。」

用水多沒效率

科學家在報告中指出，多數國家約一半的供水是依賴蒸發的水，因為水會儲存在土壤並透過森林和其他生態系統的蒸散作用提供，也就是植物從土壤中吸收水分並從葉子向空氣中釋出水蒸汽。

另外，全球政府每年提供超過7,000億美元補貼農業和水資源，結果卻導致過度用水。除了濫用水資源外，還包括緊急解決漏水並恢復濕地等淡水系統。

洛克史托姆表示，人類用水多數方式都是沒有效率，例如全球廢水處理廠估計將約3成氮、磷等營養物質洩漏到下游水生生態系統並加以破壞。

發展水資源經濟

據《雅虎》報導，荷蘭駐聯合國特使歐文克指出，「人類從地下抽取太多的水並污染剩下的水，現在空氣中的水正在透過氣候變遷影響環境、經濟與居住社區。」聯合國統計，全球約有23億人居住在水情吃緊的地方，2020年，更有20億人因為無法取得飲用水而死亡、36億人家中沒有廁所、23億人家中沒有洗手設備，也因為衛生條件差容易造成疾病出現。

世貿組織秘書長伊衞拉也表示，「人類需要發展新的水資源經濟，幫助減少水浪費、提升用水效率以及提供更多機會讓用水更加平等。」

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