快訊

士林、北投晚間近3萬戶停電 台電揭原因...民怨：要漲價又停電？

周三熱飆35度！北台灣「這天」起又驟降10度 南部山區可能下雨

王世堅登記初選違「誠信條款」？ 何志偉：誠信是做人基本標準

全球淡水將供不應求 應有效利用廢水

台灣醒報／ 記者莊瑞萌╱台北報導

不到十年，全球淡水將不夠用。歐洲研究指出，由於各國政府長年不當補助農業發展，造成水資源遭到濫用，預計到2030年，全球淡水需求將超過供應量40%。專家指出，當務之急是必須解決補助、廢水處理廠的效率以及有效地管理水資源。

用水將供不應求

據《衛報》報導，專家指出2030年之前，全球淡水需求將超越供應40%，人類正面臨水資源危機。德國波茨坦氣候影響研究所研究人員約翰·洛克史托姆表示，「科學證據顯示人類正面臨水危機，因為人類濫用水、污染水並透過我們對氣候的所作所為改變了全球水文循環，形成三重危機。」

用水多沒效率

科學家在報告中指出，多數國家約一半的供水是依賴蒸發的水，因為水會儲存在土壤並透過森林和其他生態系統的蒸散作用提供，也就是植物從土壤中吸收水分並從葉子向空氣中釋出水蒸汽。

另外，全球政府每年提供超過7,000億美元補貼農業和水資源，結果卻導致過度用水。除了濫用水資源外，還包括緊急解決漏水並恢復濕地等淡水系統。

洛克史托姆表示，人類用水多數方式都是沒有效率，例如全球廢水處理廠估計將約3成氮、磷等營養物質洩漏到下游水生生態系統並加以破壞。

發展水資源經濟

據《雅虎》報導，荷蘭駐聯合國特使歐文克指出，「人類從地下抽取太多的水並污染剩下的水，現在空氣中的水正在透過氣候變遷影響環境、經濟與居住社區。」聯合國統計，全球約有23億人居住在水情吃緊的地方，2020年，更有20億人因為無法取得飲用水而死亡、36億人家中沒有廁所、23億人家中沒有洗手設備，也因為衛生條件差容易造成疾病出現。

世貿組織秘書長伊衞拉也表示，「人類需要發展新的水資源經濟，幫助減少水浪費、提升用水效率以及提供更多機會讓用水更加平等。」

【更多精采內容，詳見

水資源 淡水

延伸閱讀

淡水消防園遊會好好玩 體驗地震車還有魔術秀

淡水屯山社區辦理食農教育 學童快樂插秧趣

創新永續水之道／AI+大數據創新解方 搶救水資源大作戰

創新永續水之道／智慧科技助攻 實現水資源永續循環

相關新聞

COVID-19溯源新證據 指向武漢華南市場所販售貉

國際專家指出，從第一批COVID-19病例爆發地附近中國武漢華南海鮮市場所採集樣本，顯示有「貉」的DNA與新型冠狀病毒混...

三星公主李富真「行走時尚教科書」 穿搭法則超易學

這個月，她戴着口罩，只露面兩次，卻兩度佔據韓國新聞頭條。一次是出席同行婚禮，一次是出席兒子的中學畢業典禮。人們毫不吝嗇誇讚她的美貌，以及迫切地想知道在哪裏能買到同款衣服、胸針、包袋。

週休三日效率高 學者：宜靈活調整

週休三日大受雇主歡迎，工作效率可提升，員工身心狀況也更佳！英國近期實施大規模「週休三日」實驗，超過9成雇主都考慮繼續週休三日的計畫，但需要面對客戶或有全天候工作需求的企業卻難以適應。然而，學者指出，企業自主靈活縮短工時才能有更大的收益，而非死板的落實週休三日制度。

澳洲又見大批魚群死亡 居民籲儘速清理

澳洲新南威爾斯省（New South Wales）大令河再度出現數十萬條死魚後，一個偏遠小鎮的居民呼籲當局迅速採取行動，...

影／嚇！氣象女主播才剛開播 下秒「翻白眼」暈倒摔下主播台

美國洛杉磯最近發生一起意外事件。一位氣象主播在播報的過程中，突然當場暈倒送醫。由於電視直播的關係，使得意外畫面也被所有觀眾撞見，造成了一陣驚慌。

通膨嚴重苦不堪言！埃及政府竟建議「吃雞爪」惹民眾暴怒

埃及正面臨日益嚴重的經濟危機，其人民正在努力養家糊口之際，政府給民眾最新的建議竟是「吃雞爪來補充蛋白質」，引發大眾憤怒並...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦