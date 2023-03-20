週休三日效率高 學者：宜靈活調整

週休三日大受雇主歡迎，工作效率可提升，員工身心狀況也更佳！英國近期實施大規模「週休三日」實驗，超過9成雇主都考慮繼續週休三日的計畫，但需要面對客戶或有全天候工作需求的企業卻難以適應。然而，學者指出，企業自主靈活縮短工時才能有更大的收益，而非死板的落實週休三日制度。

週休三日改善家庭

《BBC》報導，英國大規模試行週休三日的措施，參與實驗的60間公司中，有包括金融公司、教務單位與餐飲店等各類企業，而超過9成雇主表示，週休三日有助於提高工作效率，「將規劃持續週休三日的計畫」；超過7成員員工則說，健康狀況與家庭關係都有改善。

消費者諮詢熱線「Citizens Advice」執行長鄧恩說，過去面對新冠疫情與通貨膨脹的狀況，員工變得更加勤奮工作，疲倦成為職場常見的問題，週休三日剛好給員工減壓的空間，增加他們與家庭相處的時間。

接受週休三日實驗的雇主也表示，縮短工時提高了員工的產能，「人們喜歡多休息一天，在工作與生活中取得更好的平衡，讓民眾更快樂，工作壓力更小，進而讓工作表現更好，形成一個良性的正向循環」。

靈活工時更有效

然而，並非所有企業都能適應週休三日的措施。如工業用品企業總經理羅德里克說，公司雖然有加入週休三日的計畫，但提前兩個月就放棄該實驗。他指出，許多貨品需要全天候運送，每天還是需要一定員工到公司，週休三日造成人員調度的問題。

部分需要面對客戶的企業，週休三日也導致這些企業需要招聘更多員工來補充工作的缺口。鄧恩指出，尤其許多客服中心在週一、週五的時候最繁忙，意味著員工很難在這兩天放假，導致週休三日無法安排完整的休息。

新堡大學商未來工作趨勢教授馬克斯認為，靈活的縮短工時才能為勞動力帶來最大的收益，而不是固定的工作四天。他指出，大規模落實週休三日可能加劇本原本就很緊張的工作量，如果組織規劃得當，「每天工作六小時可能比每週工作四天更有效」。

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