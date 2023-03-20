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解放女權與影視 沙國軟實力看得見

台灣醒報／ 記者王慶宇╱台北報導

向來貼有極權與宗教保守標籤的沙烏地阿拉伯，近年來積極推動解放女權並積極投資影視產業，意圖透過軟實力來翻轉國家的形象。沙烏國內最近影視娛樂蓬勃發展，過去有諸多限制的女性也慢慢獲得更多權利。而好萊塢也有越來越多的沙國資金湧入，專家認為是除了是王儲沙爾曼自己的愛好，也是皇室想透過軟實力來降低極權政治的負面影響。

沙國投資影視產業

根據《彭博》報導，受惠於回穩的原油價格，沙烏地阿拉伯正將大量的資金投入大眾文化產業，以提升自己在國際上的影響力。好萊塢，受限於歐美越來越高的利率與中國公民對外投資限額，開始將眼光放向中東國家，希望能從富有國家取得拍片資金。

除了大舉投資好萊塢，國內也有越來越多的電影院與相關影視產業的投資，目的就是要滿足國內高達70%的30歲以下人口。舉例來說，沙烏在去年就主辦了多場音樂節與影展，國內也有越來越多綜合影城，而且女性也允許入內。這些娛樂設施獲得國內的年輕人口青睞，十分熱鬧。

靠軟實力洗白？

從過去的極端保守封閉到現今的迅速解禁，外界認為與沙烏皇室想穩固統治有關。華盛頓的阿拉伯波灣研究中心資深研究員笛婉告訴《法蘭西24》，沙烏地阿拉伯仍然是一個高度集權的政府，開放影視產業並沒有改變這個基本事實。

沙烏地阿拉伯一手繼續打壓異議分子，另一手鬆綁影視產業的作為，實際上是在告訴大家，只要乖乖配合政府政策，就能獲得甜頭，反之就會遭到無情鎮壓。

拍攝紀錄片《解開沙烏地影視產業神秘面紗》的導演帕加則點出，現任沙烏王儲暨首相沙爾曼本身是年輕人，也展現對電玩產業、影視產業的高度熱衷。開放影視產業不僅能滿足自己的興趣，又能安撫國內年輕人口，可謂一石二鳥之舉。

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