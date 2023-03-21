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搭機遇鄰座小孩打鬧…空服員一舉動默默解圍 網直呼：太機伶
有時搭乘交通運輸工具時，可能會碰到吵鬧的小孩子。這些孩子可能因為年紀實在太小，就算父母想管，也沒辦法制止他們繼續吵鬧。近來有一位日本乘客，就在搭乘飛機時碰到類似的狀況，但後來靠著空服員的貼心舉動，成功解決了自身困擾。
根據日本媒體「grape」報導，一位twitter網友「precise_ddr」分享，他最近搭乘日本廉航「空之子航空（Solaseed Air）」時，隔壁坐著一對母子。其中小孩子非常好動，不停用手肘、頭部等到處亂撞亂敲。即便他的母親已經想辦法抱緊小孩了，還是難免對鄰座造成騷擾。
就在precise_ddr以為接下來的三個鐘頭，都必須忍受小孩的胡鬧時，空服員突然遞給他一個小袋子。裡頭除了裝有一點零食之外，還留下一張紙條，告訴他「前方還有空位，您想換座位嗎？」如此一來，就不會繼續被孩子騷擾，且因為是傳紙條告知，也不會驚動他人，避免孩子的母親其他旅客面前攤尬丟臉。
ソラシドエアが凄かった— DDR初代足神プレシズ (@precise_ddr) March 13, 2023
隣が大きい子供を抱えた母親だったんだけど暴れる子を完全放置状態で、間髪無く繰り出される頭突きと肘うちの連続攻撃に「これは3時間刺激的なフライトが楽しめそうだぞ」と戦々恐々としていたところ乗務員さんから突然お菓子を渡されました
また利用します#ソラシドエア pic.twitter.com/XPX4x2BSz6
網友看到空服員的作法，紛紛讚賞「這應對很棒，安安靜靜地就解決了事情」、「空服員的觀察力非常傑出」、「原PO願意體諒小孩吵鬧，已經很了不起了，想不到空服員更厲害」、「非常機伶的作法」、「這故事真不錯」、「空之子航空，記住你了」。
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