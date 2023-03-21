搭機遇鄰座小孩打鬧…空服員一舉動默默解圍 網直呼：太機伶

有時搭乘交通運輸工具時，可能會碰到吵鬧的小孩子。這些孩子可能因為年紀實在太小，就算父母想管，也沒辦法制止他們繼續吵鬧。近來有一位日本乘客，就在搭乘飛機時碰到類似的狀況，但後來靠著空服員的貼心舉動，成功解決了自身困擾。

根據日本媒體「grape」報導，一位twitter網友「precise_ddr」分享，他最近搭乘日本廉航「空之子航空（Solaseed Air）」時，隔壁坐著一對母子。其中小孩子非常好動，不停用手肘、頭部等到處亂撞亂敲。即便他的母親已經想辦法抱緊小孩了，還是難免對鄰座造成騷擾。

就在precise_ddr以為接下來的三個鐘頭，都必須忍受小孩的胡鬧時，空服員突然遞給他一個小袋子。裡頭除了裝有一點零食之外，還留下一張紙條，告訴他「前方還有空位，您想換座位嗎？」如此一來，就不會繼續被孩子騷擾，且因為是傳紙條告知，也不會驚動他人，避免孩子的母親其他旅客面前攤尬丟臉。

網友看到空服員的作法，紛紛讚賞「這應對很棒，安安靜靜地就解決了事情」、「空服員的觀察力非常傑出」、「原PO願意體諒小孩吵鬧，已經很了不起了，想不到空服員更厲害」、「非常機伶的作法」、「這故事真不錯」、「空之子航空，記住你了」。