影／嚇！氣象女主播才剛開播 下秒「翻白眼」暈倒摔下主播台

美國洛杉磯最近發生一起意外事件。一位氣象主播在播報的過程中，突然當場暈倒送醫。由於電視直播的關係，使得意外畫面也被所有觀眾撞見，造成了一陣驚慌。

根據日本媒體「Techinsight」報導，這起事件發生在本月18日。當時哥倫比亞廣播公司（CBS）洛杉磯頻道，正準備要播報氣象，並將畫面切換到氣象主播艾莉莎（Alissa Carlson Schwartz）的播報台。

此時，本來還保持微笑的艾莉莎，突然眼睛翻白，身體傾倒，接著全身失去力量，直接臉朝下暈倒摔下主播台。見到意外發生，電視台只得趕快停止直播，切換畫面成其他預錄影像。

艾莉莎緊急送醫後，雖然恢復意識，也在社群網站上報平安。報導指出，艾莉莎其實在2014年時，就曾於其他電視節目中出現嘔吐症狀，並且發現有心臟方面的疾病。這起駭人的事件，或許也和舊疾有關。

許多網友見狀，也紛紛表示「祝早日康復」、「好好休息吧」、「需要仔細檢查過一遍」、「她還能播報新聞嗎」、「太特別的狀況了」、「原來以前也有過」、「心臟病發也有年齡下降的趨勢了」。