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日本19歲屁孩「嗨喝藏壽司醬油」被捕 判決出爐下場慘兮兮

香港01／ 記者成依華／報導
吉野凌雅在日本藏壽司分店拍攝「喝醬油」的惡搞影片。圖／影片截圖
吉野凌雅在日本藏壽司分店拍攝「喝醬油」的惡搞影片。圖／影片截圖

日本多間連鎖餐廳壽司郎、藏壽司等遭遇惡搞事件後，其中一名在藏壽司名古屋分店參與拍攝「喝醬油」影片的19歲少年，3月17日法院判處他須接受2年保護觀察。

案發於2月3日晚間，3名年輕人前往名古屋市中區的藏壽司用餐，其中21歲的吉野凌雅一手拿起輸送帶上的壽司來吃，一手拿起醬油瓶直接喝，之後有人把影片上傳至社交平台，引起非議。

藏壽司得知消息後報警，愛知縣警方3月8日依妨礙業務罪嫌逮捕吉野凌雅，還有其餘一名19歲青年及一名15歲少女。

日本家事法庭3月17日判處此案中的19歲少年須接受2年保護觀察。他被指合謀拍攝「喝醬油」惡搞影片，並在網上發布。

據日媒指，「保護觀察」意味少年不用入住少年院或少年監獄等設施，可以在社會內生活，但同時要在保護觀察所的指導監督下，符合保持健康生活態度、接受保護觀察官和保護司傳喚與訪問等要求，為期2年。

同樣被捕的吉野凌雅尚待法庭裁決出爐，據其代表律師向媒體表示，吉野凌雅獲知事件的嚴重程度後嚇壞了。

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文章授權轉載自《香港01》

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日本 藏壽司 名古屋

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