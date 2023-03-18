聽新聞
test
0:00 / 0:00
小四男「買零食把錢全花光」 父一看發票嚇傻：我兒子是天才
孩子將零用錢花光來買零食，反而被爸爸讚揚是天才？日前，日本1名小四男童用爸爸給的1000日圓（約新台幣229元）去買零食，居然透過心算將產品價格及稅額，精準地控制到沒有零頭，「完美」花光1000日圓，令爸爸又驚又喜，將發票上傳到網上炫耀。
日本1名父親於12日在Twitter上表示，就讀小四的兒子因為在家抱怨無聊，吵鬧不已，因此他便給了兒子1000日圓，讓他去「買點大家都能吃的零食」。本以為兒子回家後會把零錢還回來，沒想到兒子竟表示錢全花光了，更遞上發票證明。
這名父親接過來一看震驚不已，因為兒子竟然細心地將每樣商品的消費稅8%計算在內，透過心算選擇商品令全單總額達至剛剛好1000日圓。而所購零食多樣、符合要求，包括有炸餅、不同口味的薯片、巧克力、汽水，令他直呼兒子「真是個天才」。
貼文僅上傳了3天就已經有11.2萬人讚好，不少人都表示「震驚得跪在地上」、「爸爸完全可以炫耀沒問題」、「連大人都做不到，太厲害了」，也有人留意到孩子選購了一些低金額的零食，「還特意購買單價10日圓（約新台幣2元）的『餅太郎』做調整，真的是天才」、「不但心算好，還很細心懂得用10日圓商品控制零頭」。
暇で暴れてうるさい小４次男に「1000円渡すから皆で食べれるお菓子買ってきて」とお菓子食べて落ち着こう作戦を実行したら1000円ジャスト買ってきたことに今日イチの盛り上がりをみせた pic.twitter.com/pAEmmkOBGv— ぉとぉぉちゃん (@father_life) 2023年3月12日
延伸閱讀：
文章授權轉載自《香港01》
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言