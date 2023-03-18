小四男「買零食把錢全花光」 父一看發票嚇傻：我兒子是天才

孩子將零用錢花光來買零食，反而被爸爸讚揚是天才？日前，日本1名小四男童用爸爸給的1000日圓（約新台幣229元）去買零食，居然透過心算將產品價格及稅額，精準地控制到沒有零頭，「完美」花光1000日圓，令爸爸又驚又喜，將發票上傳到網上炫耀。

日本1名父親於12日在Twitter上表示，就讀小四的兒子因為在家抱怨無聊，吵鬧不已，因此他便給了兒子1000日圓，讓他去「買點大家都能吃的零食」。本以為兒子回家後會把零錢還回來，沒想到兒子竟表示錢全花光了，更遞上發票證明。

這名父親接過來一看震驚不已，因為兒子竟然細心地將每樣商品的消費稅8%計算在內，透過心算選擇商品令全單總額達至剛剛好1000日圓。而所購零食多樣、符合要求，包括有炸餅、不同口味的薯片、巧克力、汽水，令他直呼兒子「真是個天才」。

有不少網友認為，要透過心算將商品連同稅額控制得沒有零頭，就連大人也並非易事。圖／Twitter圖片

貼文僅上傳了3天就已經有11.2萬人讚好，不少人都表示「震驚得跪在地上」、「爸爸完全可以炫耀沒問題」、「連大人都做不到，太厲害了」，也有人留意到孩子選購了一些低金額的零食，「還特意購買單價10日圓（約新台幣2元）的『餅太郎』做調整，真的是天才」、「不但心算好，還很細心懂得用10日圓商品控制零頭」。

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文章授權轉載自《香港01》