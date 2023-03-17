AV女優陪你嗨！日本「老司機樂園」被停業 顧客親曝店內玩法

有不少老司機都夢想，在有生之年能與自己喜愛的AV女優見面。日本AV集團SOD在疫情下就開張了能與女優見面的酒吧「SOD LAND」，一直吸引大量粉絲撐場。日前這家人氣酒吧卻突然宣布休業，還爆出老闆被捕的消息。

日媒《日テレNEWS》報導指，知名AV片商Soft On Demand（SOD）經營的食店「SOD LAND」被揭無許可進行風俗業務，40歲社長及27歲店長被警察逮捕。按警方所指，SOD的社長井口翔及店長樋口剛涉嫌於3月14日，未持有風俗營業許可之下在店內讓女員工提供服務。

「SOD LAND」於2020年10月在新宿歌舞伎町開業，是以能與AV女優見面為賣點的飲食店。開業2年半達約6億日圓業績（約新台幣1.3億元）。據《文春オンライン》指，這個「成人主題樂園」有地下一層至地面4層、共5層。每一層都有不同主題，除了1樓的前台之外，都可以和AV女優及女店員們喝酒聊天。而最頂層的4樓是以「魔鏡號」為主題的「靜音酒吧」，能透過玻璃鑑賞穿著泳衣的女性。入場費60分鐘3000日圓（約新台幣690元）。

有曾到訪「SOD LAND」的男子就表示，餐牌上有「乳搖Martini」及「屁股shake shake薯條」這種餐點。穿著泳衣的AV女優會配合餐點，邊搖晃胸部邊為客人調酒。店舖的Twitter上每天都會公開上班陣容，亦不時會舉行各種活動。一名曾在店舖任職的女生就指「SOD LAND」是「色情版女僕Cafe」，她們需要配合客人演出。例如客人用筷子戳栗子雞尾酒裡面的栗子時，她們便要假裝嬌喘。

她表示店舖在開張後首半年以「真空」為賣點，讓客人以為女店員們沒穿內褲、刺激他們的性想像。又提到店舖過往其實已經多次被警察警告，店方便會配合、改變內裝及服務細節。據報社長被捕後認罪，警方亦於15日搜查了SOD總部，正詳細調查實際經營情況。

有前檢察官、律師就指出，警察搜查大部分時間都是用於揭發店舖僱用未成年人或檢舉其他犯法案件。這次只因「無風俗營業許可」提供桃色服務就將老闆逮捕，相信是有「殺一儆百」之意。預期事件會被廣泛報導，利用SOD的名氣警告其他沒有風俗許可卻提供服務的飲食店。

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文章授權轉載自《香港01》