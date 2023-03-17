快訊

二膽陳姓士兵失聯 金門地檢終於發布通緝令

台積工程師年薪500萬竟一家三口住30坪小房 建商揭1警訊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

148秒演出父女風景！12年從親暱到彆扭又寂寞 日廣告惹哭全網

聯合新聞網／ 綜合報導
日本鐵路近日釋出紀念廣告，短短2分28秒的影片拍出父女12年的光陰。圖擷自YouTube
日本鐵路近日釋出紀念廣告，短短2分28秒的影片拍出父女12年的光陰。圖擷自YouTube

日本鐵路近日釋出紀念廣告，短短2分28秒的影片拍出父女12年的光陰，從年幼的親密，到青春期的尷尬，再到成人後的體諒，成功刻畫親子之間的關係變化。有趣的是，這段廣告全景都是人工打造，還找來50位與主演神似的臨演，演出50人共乘的畫面。

日本鐵路「相鐵線」和「東急線」即將在3月18日直通營運，近期釋出紀念廣告，邀請到知名演員小田切讓和人氣偶像團體「櫻坂46」的成員山﨑天出演，廣告主題為「父親和女兒的風景」。

該廣告最初由父親牽著年幼的女兒，兩人坐在車廂內準備下車，女兒可愛的抱怨「好遠喔！」讓父親笑了一下，接著為女兒整理衣領。

隨即廣告鏡頭往前方車廂一路展開拍攝，紀錄父女12年來的相處變化，兩人的年紀逐漸增長，女兒從幼兒期進入青春期，父親則從青壯年的模樣逐漸轉變為白髮蒼蒼的樣貌，兩人的關係也從親暱轉為彆扭與尷尬，從一開始的繫圍巾、擦臉頰、摸摸頭，到後來女兒拒絕父親觸碰，忙著整理頭髮、講電話而無暇理會父親，甚至與父親起口角，兩人似乎漸行漸遠。

最後鏡頭拍攝到長大成人的女兒與父親一同搭車，車廂大門開啟，女兒目送父親下車，父親則說了一句「東京……好遠啊！」暗指女兒成人後即將離開自己，獨自前往東京，場景相當寂寞。

日本鐵路也公開廣告拍攝花絮影片，原來從頭到尾演員都沒有上車，而是在綠幕前拍攝，製作團隊找來50名神似主演模樣的臨演參與演出，並動用200位以上的工作人員搭景、運鏡等，場面非常壯觀。

日本鐵路近日釋出紀念廣告，短短2分28秒的影片拍出父女12年的光陰。圖擷自YouTube
日本鐵路近日釋出紀念廣告，短短2分28秒的影片拍出父女12年的光陰。圖擷自YouTube

日本鐵路近日釋出紀念廣告，短短2分28秒的影片拍出父女12年的光陰。圖擷自YouTube
日本鐵路近日釋出紀念廣告，短短2分28秒的影片拍出父女12年的光陰。圖擷自YouTube

日本鐵路近日釋出紀念廣告，短短2分28秒的影片拍出父女12年的光陰。圖擷自YouTube
日本鐵路近日釋出紀念廣告，短短2分28秒的影片拍出父女12年的光陰。圖擷自YouTube

日本鐵路近日釋出紀念廣告，短短2分28秒的影片拍出父女12年的光陰。圖擷自YouTube
日本鐵路近日釋出紀念廣告，短短2分28秒的影片拍出父女12年的光陰。圖擷自YouTube

日本 東京 廣告

延伸閱讀

父親存在的模樣：有沒有這樣一部片，會讓你想起他？

日本父女內鬥真實上演！「骨肉商戰」的大塚家具滅亡記

留學日本不教同事說「日文」被罵難相處 網揪1點回：你輸了

公司不給座位讓她決定每天背折疊桌上班 網狂勸：離職吧

相關新聞

調查日本學生未來從事職業「榜首曝光」 網嘆：小孩子沒夢想了

孩子是未來的主人翁，然而近來日本保險業者「第一生命」，針對3000位小學、中學及高中學生，調查他們未來想從事什麼行業時，「上班族」居然高居數個榜單第一名，令人大嘆在現今的年代，連小孩子都沒有夢想了。

凱因斯的一生：經濟學霸與俄國舞伶的反差之戀，激發金融新思潮？

一九二二年春天，約翰．梅納德．凱因斯陷入熱戀。這可把他嚇壞了。打從中學進寄宿學校開始，梅納德（朋友都這樣叫他）愛上的就幾乎全是男人，怎料到了三十八歲竟然會迷上一位年紀小他快一輪的女人，俄羅斯芭蕾舞伶莉迪亞．洛普科娃（Lydia Lopokova）。「我整個陷進去了，好可怕，完全不知道該怎麼說，」他在寫給作家朋友斯特雷奇（Lytton Strachey）的信裡說道。

148秒演出父女風景！12年從親暱到彆扭又寂寞 日廣告惹哭全網

日本鐵路近日釋出紀念廣告，短短2分28秒的影片拍出父女12年的光陰，從年幼的親密，到青春期的尷尬，再到成人後的體諒，成功刻畫親子之間的關係變化。有趣的是，這段廣告全景都是人工打造，還找來50位與主演神似的臨演，演出50人共乘的畫面。

遠方 EP107｜跨越國族、語言與文化的溝通 雙週年聯名企畫ft.國際聊天室

台英混血、荷蘭成長的Lydia，旅居國度從台灣、英國、澳洲到美國，目前正在紐約追求電影夢。從小愛說話的Lydia以「國際聊天室」頻道作為溝通媒介，與不同背景的人聊天，介紹跨文化的差異。 本集遠方在聯合開Pod雙周年慶時，特別邀請國際聊天室的Lydia，暢談她在多元國度的成長背景，同時分享她跨國族溝通的有趣心得。

百萬富豪要求同航班女子「脫口罩就給妳300萬」 網友罵翻

知名反疫苗百萬富豪基爾什（Steve Kirsch）過去曾發表過許多爭議性言論。近期他在搭機時要求鄰座女性摘下口罩，並表示要提供十萬美金獎金（約305萬台幣），不過這樣的行為反而引發爭議，惹來不少網友罵聲。

鐵人不能喊累？（下）美國鐵路勞權困局：待遇不會最差，但休想更好

美國鐵路員工承擔著過勞、缺乏休假和加薪的惡劣勞動環境，卻被《鐵路勞動法》剝奪了和資方談判的能力和武器，待遇和勞動條件永遠在「不會是最差，但也休想更好」的命運中苦撐，直至無法承受疲累而倒下。圖為發生在美國加州的一起列車脫軌意外。 圖／美聯社

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦