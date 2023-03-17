日本書店的黯淡未來：隨著人口逐漸減少，書店正從日本街頭消失

隨著少子化和智慧型手機的影響，日本的實體書店正面臨極大的挑戰。

大概在那個智慧型手機還沒有徹底改變人們生活習慣的時代裡，書籍往往是人們在閒暇時期、通勤時間的首選，透過文字的薰陶和筆墨中的抒發，它都能帶給你我不同的體悟、收穫和享受，也讓書店成了讀者最愛駐足的場域之一。

然而，隨著時代的演變、紙本刊物的逐漸沒落，實體書也愈來愈不是你我需要的日常——在智慧型手機幾乎能取代任何事情的狀況下，實際拿著書本閱讀的人幾乎已成了稀有動物，這也讓傳統書店面臨極大衝擊，迎向一個不穩定且忐忑的未來。

而這個狀況，不只出現在台灣，而是全球普遍的現狀。

日本書店比起10年前少了整整1／3

《kyodo news》報導，根據統計，受到少子化的影響和網路的普及，日本（Japan）的書店逐漸在消失，甚至在過去10年內，就減少了1／3。

這對許多愛書的人來說，是一個逐漸難以承受的事實，特別是在靜謐的空間裡，享受書中黃金屋的浪漫時，書店是一個非常適合打發時間與凝聚自我的美好環境。

然而，隨著顧客的數量不斷地下降，書店為了生存，也必須使出渾身解術，一間已經經營72年、位於日本東北福島縣郡山市的高島書店就是一個很好的例子。

這間書店有一種老式的氛圍，大大的看板上寫了鮮明的「BOOKS」字樣，店內充滿了各種文爵作品、雜誌、漫畫和童書等，是愛書者們最愛的天堂，但以往喧囂的人潮，如今卻沒有什麼顧客，顯得冷清和寂寥。

實體書店的銷售僅佔整個營業額的10％

書店老闆高島先生解釋，他是如何在這樣的狀況下，依然堅持著開店的主因。

「其實這家店，只佔了整個公司的營業額的10％左右。」他說，「支撐著我們營運的主要營收，90％來自於替學校圖書館和公共圖書館提供的服務。」

根據日本基礎設施發展出版組織的統計，截至2021年底，日本約有1萬1950家書店，比2011年時的1萬6720家少了30％。而且書店的間數，勢必會持續下降。

為了維持書店的營運，高島先生勤快地拜訪市內的公家行號和學校、企業，推廣他的送書服務，他也不請員工了，而是自己身兼員工打理商店。

他說，「如果當地的小型圖書館，或企業行號、學校的閱覽室能從鄰近的書店購書，而不是上網大量從網路書店購書的話，這能對小型書店產生很大的幫助。」

「我相信這樣的方式，是地方小書店一個生存的契機。」

人口減少，連教科書需求量都大減

唯一一家書店已經於2015年倒閉的富山縣立山市，近期正在尋找願意投資書店的經營者，相關負責人說，「因為很多居民都說，書店是讓整個小鎮熱鬧起來的關鍵。」

但一位持反對意見的人表示，「由於城鎮的人口下降，書籍幾乎都是賣不出去，即便開一家新書店，也會是非常大的挑戰。」

另外一個鎮上、唯一的書店老闆指出，「由於日本正在面臨嚴重的少子化，學校的教科書銷量早已大幅下降，更不用說其它種類的書籍。老實說，因為學生人數的嚴重減少，我正處於決定是否應該面對倒閉的邊緣。」

他表示，在將剩餘的銷售額，支付給出版商和代理商之後，小書店的淨利只剩約20％。

加上近年來，出售雜誌的便利商店也給書店帶來了很大的壓力，還受到電子書和線上購物的影響，加上少子化、讀書人口減少的衝擊，實體書店的生存空間早就愈來愈危急。

日本書店聯盟執行理事表示，「書店的減少不是只有在鄉村，東京的書店也比10年前減少了30％。」他說，「書店的持續減少，對讀者來說不是個好兆頭，現在是整個出版產業都要聯手好好思考對策的時刻了。」

日本有許多城鎮根本沒有書店了

此外，日本出版產業文化基金會調查，在日本的1741個城市中，有456個城市（約26.2％）根本沒有書店，隨著書本銷售的低迷，書店確實在各地的街頭上逐漸消失，代表著未來的孩子可能會不知道書店是什麼地方。

日本出版產業文化基金會董事長表示，「如果這樣的情況持續下去，大多數的書店會在未來的10年內消失，特別是中小型的獨立書店。」他建議，政府應該站在文化保護的角度，用一些政策來保護這些書店。

一些致力於文化保存的專家分析，如果實體書店要生存，除了改善物流方式以外，減少退貨和避免庫存短缺的情形也要努力維持，報告還指出，必須限制一些過多的折扣，像是線上書店的免運費政策等等，並為公共圖書館制定一個購買和借書時間的限制，以期能改善實體書店的困境。

（本文出自2023.2.24《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）