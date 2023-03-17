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百萬富豪要求同航班女子「脫口罩就給妳300萬」 網友罵翻

聯合新聞網／ 綜合報導
基爾什在機上要求鄰座女乘客摘下口罩，並宣稱要提供十萬美金的獎金。圖擷自推特
基爾什在機上要求鄰座女乘客摘下口罩，並宣稱要提供十萬美金的獎金。圖擷自推特

知名反疫苗百萬富豪基爾什（Steve Kirsch）過去曾發表過許多爭議性言論。近期他在搭機時要求鄰座女性摘下口罩，並表示要提供十萬美金獎金（約305萬台幣），不過這樣的行為反而引發爭議，惹來不少網友罵聲。

基爾什在業界十分有名，他畢業於麻省理工學院，發明了光學滑鼠，不過近幾年卻因為反對疫苗的態度引發不少爭議。

據《鏡報》（Mirror）報導，基爾什在搭乘達美航空時，要求隔壁的女乘客摘下口罩。他一開始先表示要提供100美金獎金（約3050元台幣）給對方，並表明如果整趟航班都沒有戴上口罩的話，就給她十萬美金的獎金。不過後來女子拒絕摘下口罩。

基爾什在發文中酸道：「她摘下口罩吃東西或喝水就等於是暴露在病毒中了」，不解女子為什麼摘下口罩吃東西喝水卻不願意接受挑戰。他提到女乘客在吃早餐時就摘了口罩，酸她：「因為大家都覺得吃東西的時候不會被感染」。不僅如此，他更開酸矽谷銀行，說應該坐在矽谷銀行的存戶旁邊，暗指矽谷銀行存戶會因為銀行倒閉而接受高額獎金的挑戰。

這樣的言論引來不少網友抨擊，有人說：「你有十萬美金的現金嗎？如果沒有你就只是個瘋子，誰知道你會不會付錢啊！」也有網友說如果真的染上新冠重症，那十萬美金根本也不夠付醫療費。另一名網友則分享自己的經歷，表示自己搭機時從頭到尾都戴著口罩，但最後還是染上新冠病毒。

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