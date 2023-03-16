氣候暖化溫度升 病媒蚊在各地活躍

暖化使人類健康遭受到衝擊。在阿拉伯聯合大公國舉行的會議上，專家指出，隨著地球溫度上升，傳染病媒介的蚊子活動範圍跟著增加，人類暴露於瘧疾、霍亂、登革熱及結核病等諸多傳染病的機會也開始增加，甚至已被消滅的疾病如今恐怕也會再度捲土重來。

希臘再現瘧疾

據《國家報》報導，英國慈善團體惠康基金會主管費利佩科隆岡薩雷斯指出，「暖化不只是氣候危機，也是健康危機。非洲和拉丁美洲高海拔地區出現瘧疾病例越來越多，甚至連在希臘已經絕跡的瘧疾，如今也都重新出現。歐洲和日本也出現霍亂和結核病的本土病例，這都與環境變化有關。」

根據《柳葉刀倒計時》研究指出，引發瘧疾的惡性瘧原蟲傳播月份已因暖化而增加。研究人員羅馬內洛表示，「從登革熱、瘧疾、霍亂和肺結核等傳染病的評估發現，適合疾病傳播的環境範圍正在擴大，等於會讓更多人面臨威脅，特別是在高海拔地區的人。」

病源在高海拔地區

報告指出，過去60年來，在美洲地區，氣候條件讓適合瘧疾傳播的月份增加31%，非洲則增加13%。以瘧疾為例，原本被認為不會出現瘧疾的南美與非洲高海拔地區，已越來越適合該疾病傳播，未來恐將加重當地醫療的負擔。

美國喬治城大學的研究也發現，蚊子在撒哈拉以南非洲每年往更高海拔移動約6.5公尺，每年也離赤道更遠4.7公里。

霍亂、瘧疾重擊非洲

據《旗幟報》報導，肯亞和馬拉威是受霍亂疫情影響最嚴重的非洲國家，聯合國兒童基金會非洲代表穆罕默德佛爾指出，「爆發霍亂疫情的馬拉威，累積病例超過4.2萬人，並造成1,300人死亡。」

至於肯亞新通報的瘧疾病例約350萬人，除此之外，專家還警告，肯亞已發現一種新的蚊子媒介斯氏按蚊，可能會導致更多病例和死亡。斯氏按蚊能在不同氣候條件下迅速傳播，目前已發現斯氏按蚊的其他國家還有吉布地、衣索比亞、蘇丹、索馬利亞和尼日。

【更多精采內容，詳見 】