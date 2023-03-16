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換一蘭拉麵遭殃！男子飛踢展示台踹倒商品 網怒：又TikTok？

聯合新聞網／ 綜合報導

日前壽司郎屁孩惡搞事件鬧得沸沸揚揚，壽司郎因為客人的不當行為，股價一時暴跌，生意也大受影響。近來在日本，又流傳另一段餐飲店的惡搞影片，而這次的受害對象，則是知名的連鎖拉麵店「一蘭拉麵」。

近來日本社群網站，流傳一段抖音用戶飛踢一蘭拉麵商品的影片。圖擷自twitter
近來日本社群網站，流傳一段抖音用戶飛踢一蘭拉麵商品的影片。圖擷自twitter

根據日本媒體「ENCOUNT」報導，日本社群網站最近瘋傳一段影片，片中拍攝的男子進到一蘭拉麵店內，旋即對著一旁擺設商品的展示台，來上一記飛踢，把東西踢得亂七八糟，還把店內的木牌扔在地上。

這段影片讓許多網友感到相當憤慨，紛紛表示「這太扯了吧」、「又是TikTok來的」、「一想到還要收拾就感覺很麻煩」、「可以拒接這種客人嗎」、「有點羞恥心吧」、「這應該能告業務妨礙的器物損壞罪吧」、「最近一堆這種的」、「我今天化學考不及格，看到這段影片，知道有人比我還糟糕，讓我安心了」。

消息傳開之後，一蘭拉麵官方也旋即展開調查，最後發現這是在去年8月，位於關西某分店發生的狀況，而案件本身已經大致處理完畢了。不過一蘭也再度呼籲，如果又有類似事件發生，將不排除採取法律途徑，也可能會進行求償，進行嚴厲的究責。

一蘭 拉麵 抖音 TikTok

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