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消費者4月買得到！進口雞蛋將首度進入零售市場 價格曝光

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日本無印良品缺蛋停賣11種商品 顧客吃不到「這款人氣甜點」崩潰了

香港01／ 白兔糖
有日媒報導指出，連無印良品都要暫停售賣含蛋產品了！ 圖／擷自日本無印良品官網
有日媒報導指出，連無印良品都要暫停售賣含蛋產品了！ 圖／擷自日本無印良品官網

日本最近受到禽流感影響雞蛋的供應量不足、價格急升。除了一般家庭難以負擔之外，有不少餐廳也被迫暫停含蛋的食品。日前有日媒報導指出，連無印良品都要暫停售賣含蛋產品了！

日媒《東京バーゲンマニア》日前報導指，無印良品MUJI因受到雞蛋不足影響，暫停售賣人氣產品「不揃いバウム」（千層蛋糕）及其他使用雞蛋的商品。自去年10月起發生的禽流感蔓延，日本許多餐廳和西式零食製造商已停止銷售使用雞蛋的產品，嚴重影響飲食業。

日本MUJI的網頁上，皇牌產品千層蛋糕有９種口味的產品均顯示缺貨。並在商品說明中表示受禽流感影響部份商品暫停發售，指在雞蛋短缺問題解決之前，缺貨問題還會繼續，並感謝客人的理解。

除了千層蛋糕以外，「蘋果肉桂蛋糕」及「抹茶紅豆蛋糕」等多種含雞蛋的食品也缺貨。社交媒體上就有網友表示，「在門店看到因雞蛋價格高騰而缺貨的告示」，還有不少千層蛋糕的粉絲看到報導後立刻到附近的MUJI分店及LAWSON便利店囤貨。

那麼對香港MUJI分店的供貨量又有沒有影響呢？《開罐Opener》向MUJI查詢時回應指，他們暫時只有在Café&Meal MUJI轉用其他地區的雞蛋作食材，其餘產品並未受到影響。在香港官方網上商店上亦依然能買到咖啡及原味兩種千層蛋糕。

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文章授權轉載自《香港01》

雞蛋 禽流感 日本 無印良品

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