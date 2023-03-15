韓男團成員認了「從小加入攝理教」：被父母影響沒有選擇權利

韓國男團DKZ成員庚潤父母被爆是攝理教教徒後爭議不斷，起初否認自己有入教的他接受《Dispatch》訪問，首次坦承自小受父母影響而信錯邪教，一一回應網友的真誠態度令人另眼相看。

庚潤接受訪問時講到自小與母親一同上教會，通過姨母而認識攝理教及鄭明析。他表示自己於2000年出世時，鄭明析已經在海外逃亡中，所以主要通過影片傳教。庚潤坦言不知道何時開始被洗腦，傳教過程中鄭明析不會提及有關性的部分，反而會分享如何令病者痊癒的神蹟故事等，於是當時年紀尚小，沒有決定權的他就受父母影響而信奉攝理教。

庚潤接受《Dispatch》訪問承認自己曾加入攝理教。（Viu《K1頭條》）

庚潤提及自己小學二年級時曾出現腦積水，當時姨母與牧師們有為他一同祈禱，三天後庚潤奇蹟地獲醫生診斷為沒有任何問題，此事令他們一家更相信攝理教。庚潤表示現在回想起覺得自己不太懂事，當時的情況可能只是巧恰，只是靠藥物而令病情有好轉。他亦提及過去曾因信奉邪教而遭排擠，所以一般只會以基督教回答，亦沒有將自己是攝理教教徒一事向公司和隊友等坦白。

由於庚潤曾被洗腦嚴重，所以在收看紀錄片了解真相後已立即脫離攝理教。對於庚潤真誠地一一回應網友指責和疑問，不少人都表示對他改觀，感謝他的坦白之餘，同時希望大眾能重新接受每一位曾誤信邪教的人。

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文章授權轉載自《香港01》