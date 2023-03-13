長期戴口罩已不懂笑？日本興起「笑容補習班」 教這樣笑才完美

香港01／ 白兔糖
「笑容表情筋協會」目黑店的「笑容講座」一堂最多達90分鐘，學費由1萬1,000円起（約新台幣2525元起）。 圖／擷自Youtube
「笑容表情筋協會」目黑店的「笑容講座」一堂最多達90分鐘，學費由1萬1,000円起（約新台幣2525元起）。 圖／擷自Youtube

香港的口罩令於3月1日已經解除，有不少市民依然繼續戴口罩，覺得露臉很「赤裸」。3月13日日本亦解除口罩令，雖然大部分市民似乎打算繼續戴罩，但亦有很多市民為了除罩作準備。當中有一種「疫後復康」課程人氣急升，它就是「笑容講座」！

日本《TBS》最近進行街訪時發現，50名市民中有40名表示自己在3月13日口罩令之後仍會繼續戴口罩。不希望在脫口罩後被人覺得自己的樣貌跟想像中不同，亦有人指自己已經忘記如何化妝。因此有大量市民為了整理儀容而去做美容療程、美白牙齒、學化妝。不過口罩遮住的除了樣貌之外還有臉部表情。

「笑容表情筋協會」目黑店的「笑容講座」一堂最多達90分鐘，學費由1萬1,000円起（約新台幣2525元起）。當中一步步教學生鍛鍊平時較少用到、但微笑時要使用的肌肉。指出理想的笑容要能清楚看到上排的牙齒。

NHK》就訪問專為企業培訓開辦「笑容講座」的川野惠子。她表示自宣布3月13日解除口罩令後，從全國收到很多委託，不少人表示對自己的笑容沒有自信、對除罩感到不安。川野老師指要做出完美笑容，必需嘴角向上，能看見上排8隻牙齒、但看不見下排，眼睛也不能用力、呈彎月形造出柔和的印象。

3年來長期戴著口罩臉部肌肉運動不足，川野老師提出一個簡單訓練。先用上排牙齒咬著下唇，提起嘴角露出8隻牙齒。臉頰肌肉應該會自然跟著提起；維持5秒。先將口合起，然後再做出「O」字型；維持10秒。每日重複1至3次，就能有效鍛練微笑時要用到的表情筋。大家不妨也可以試試，或許能讓人對你的印象有很大改變呢！

先用上排牙齒咬著下唇，提起嘴角露出8隻牙齒。臉頰肌肉應該會自然跟著提起；維持5秒。先將口合起，然後再做出「O」字型；維持10秒。 圖／擷自Youtube
先用上排牙齒咬著下唇，提起嘴角露出8隻牙齒。臉頰肌肉應該會自然跟著提起；維持5秒。先將口合起，然後再做出「O」字型；維持10秒。 圖／擷自Youtube

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文章授權轉載自《香港01》

口罩 牙齒 NHK

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