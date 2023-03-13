伊拉克推綠能 種棵樹抗熱浪與沙塵暴

極端高溫讓伊拉克人民受不了。伊拉克政府稍早表示，受到氣候變遷影響，當地乾旱與沙塵暴問題影響民生，因此，政府將推動包括種植500萬棵樹與潔淨及再生能源、新的灌溉計畫與減少工業氣體燃燒等作法。

伊拉克推環保行動

據《巴倫周刊》報導，石油、礦產豐富的伊拉克，受到地球暖化影響，當地遭受極端夏季高溫、頻繁乾旱、沙漠化與沙塵暴程度加劇。對此，伊拉克總理蘇達尼在南部巴斯拉舉行的氣候會議上表示，超過700萬名伊拉克人已受到氣候變遷影響，更有數十萬人因為乾旱而流離失所。因此，伊拉克政府宣布推動包括種植500萬棵樹在內的龐大環保計畫。

去年春天，伊拉克出現數十次沙塵暴，造成數萬人出現呼吸困難以及機場與學校關閉。這次的對抗氣候變遷行動中，除了種植百萬棵樹之外，還包括提倡潔淨及再生能源、新的灌溉計畫與減少工業氣體燃燒等作法。蘇達尼也指出，再生能源發電廠簽約即將完成，2030年將可滿足全國3分之1電力需求。

伊拉克過去曾被譽為3,000萬棵棕櫚樹之國，但歷經數十年的衝突與公共政策失靈，造成都市化侵襲原本的綠色空間，原本保護巴格達與卡爾巴拉等大都市的茂密綠林如今已被鋼筋大樓景象取代。蘇達尼表示，「我呼籲友我國家與聯合國組織支持我們對抗氣候變遷帶來的影響。」

植被計畫防沙漠化

沙烏地阿拉伯在2021年也曾宣布10年內將種植100億棵樹木計畫以及與其他國家合作再種植400億棵樹。

據《彭博社》報導，伊拉克多年來飽受乾旱之苦，造成超過700萬人農業或漁業收入減少。蘇達尼指出，「我們推動植被發展計畫，希望透過與國際專業公司簽訂重要契約來防治沙漠化，特別是在出現沙塵暴的地區」。

他也表示，鄰近上游國家壟斷水資源更讓伊拉克缺水問題更加嚴重。因此，近期內將召集地區性的氣候會議討論相關議題。

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