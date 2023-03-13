譚德塞：新冠溯源是道義責任

德國之聲／ 德國之聲
世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞。美聯社
世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞。美聯社

世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，新冠溯源是一項道義上的責任，而且所有關於疫情源頭的假設都應該加以探究。這是他迄今發表的關於溯源任務最為強硬的表態。在疫情爆發三年多之後，這一聯合國機構仍在致力於查明新冠病毒的起源。

據《華爾街日報》報導，一家美國機構評估稱，新冠疫情大流行很可能是由中國實驗室意外洩漏造成的，這給世界衛生組織的溯源工作增加了更多壓力。

美國眾議院本周已經投票決定為上述評估報告解密，預計相關報告內容很快會公之於眾。北京已經對相關結論予以否認。

周六晚間，譚德塞在推特上發文表示，理解新冠疫情的源頭和探究所有假設始終是一項科學上必須完成的任務，以幫助我們避免未來的疫情爆發；同時也是面對數百萬死於新冠的人以及飽受長期新冠（Long COVID）困擾的人不可推卸的道義責任。

此推文發布正值WHO正式將新冠疫情定義為「大流行」三周年之際。

本周末，由活動人士、政界人士和學者聯署的一封公開信發出呼籲，此時人們關注的焦點應該是如何避免新冠疫苗分配的不公平，因為這造成了至少130萬原本可以避免的死亡病例。

2021年，一個由世界衛生組織帶領的專家小組在武漢地區進行了數周調查，隨後發布的報告指出，新冠病毒很可能是通過另一個中間宿主從蝙蝠傳染到人身上的，但是在這方面還需要更多研究。中國則拒絕了後續的調查行動。

在此之後，世界衛生組織成立了一個關於危險病原體的科學咨詢專家組，但是到目前為止尚未得出有關新冠疫情大流行如何開始的結論，並指出原因是關鍵數據缺失。

（路透社）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

相關新聞

上千女生神秘中毒 伊朗當局逮捕百餘名嫌疑人

官方的伊朗伊斯蘭通訊社援引內政部的消息報導稱，因涉嫌捲入十一個省份發生的女學生遭人投毒事件，已有多人遭當局逮捕。伊朗內政部稱：「因對近期校園相關事件負有責任，已有上百人被確定身份、逮捕，並在接受調查。」

譚德塞：新冠溯源是道義責任

世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，新冠溯源是一項道義上的責任，而且所有關於疫情源頭的假設都應該加以探究。這是他迄今發表的關於溯源任務最為強硬的表態。在疫情爆發三年多之後，這一聯合國機構仍在致力於查明新冠病毒的起源。

英足球明星批政府丟主持棒 BBC堅持新聞中立卻變炎上事件

英國廣播公司(BBC)體育節目主持人、前國家足球隊隊長萊尼克爾(Gary Lineker)在社群媒體批評英國內閣部長有關移民政策的發言涉及種族歧視，可比德國納粹，因而遭到BBC停職處分，不僅引起廣大觀眾抗議，BBC其他體育節目主持人、球評也為聲援他拒上節目，連現役足球員都拒絕接受訪問，BBC體育節目幾近停擺，還可能波及新聞節目，董事長和總裁面臨下台壓力。這起風波觸及英國人最喜愛的足球和BBC，以及備受爭議的新移民政策，隨著風波擴大，將對BBC和保守黨政府造成多大的衝擊？

醫療度假成死亡之旅…還原南卡4人墨國遭劫：毒梟搞烏龍

由於墨西哥醫療費用不到國內一半，是吸引國人去墨西哥醫療度假的賣點，上周，南卡羅來納州五人親友組團前往墨西哥醫療度假，卻被...

關繼威23歲被好萊塢逼退、年過半百才在《媽的多重宇宙》回歸暴紅 中間發生什麼事？

如果你認為夢想總是會不敵現實，或許是因為還沒看過關繼威的故事。

影／被數名印度男拉扯、抹粉又砸蛋 日女「荷麗節」驚魂全程尖叫

一名日本女子日前到印度體驗馳名的荷麗節，不料過程中數名印度男子High過頭，讓她飽受驚嚇。德里婦女委員會嚴厲譴責，警方也...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦