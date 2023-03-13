譚德塞：新冠溯源是道義責任

世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，新冠溯源是一項道義上的責任，而且所有關於疫情源頭的假設都應該加以探究。這是他迄今發表的關於溯源任務最為強硬的表態。在疫情爆發三年多之後，這一聯合國機構仍在致力於查明新冠病毒的起源。

據《華爾街日報》報導，一家美國機構評估稱，新冠疫情大流行很可能是由中國實驗室意外洩漏造成的，這給世界衛生組織的溯源工作增加了更多壓力。

美國眾議院本周已經投票決定為上述評估報告解密，預計相關報告內容很快會公之於眾。北京已經對相關結論予以否認。

周六晚間，譚德塞在推特上發文表示，理解新冠疫情的源頭和探究所有假設始終是一項科學上必須完成的任務，以幫助我們避免未來的疫情爆發；同時也是面對數百萬死於新冠的人以及飽受長期新冠（Long COVID）困擾的人不可推卸的道義責任。

此推文發布正值WHO正式將新冠疫情定義為「大流行」三周年之際。

本周末，由活動人士、政界人士和學者聯署的一封公開信發出呼籲，此時人們關注的焦點應該是如何避免新冠疫苗分配的不公平，因為這造成了至少130萬原本可以避免的死亡病例。

2021年，一個由世界衛生組織帶領的專家小組在武漢地區進行了數周調查，隨後發布的報告指出，新冠病毒很可能是通過另一個中間宿主從蝙蝠傳染到人身上的，但是在這方面還需要更多研究。中國則拒絕了後續的調查行動。

在此之後，世界衛生組織成立了一個關於危險病原體的科學咨詢專家組，但是到目前為止尚未得出有關新冠疫情大流行如何開始的結論，並指出原因是關鍵數據缺失。

（路透社）

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