上千女生神秘中毒 伊朗當局逮捕百餘名嫌疑人

官方的伊朗伊斯蘭通訊社援引內政部的消息報導稱，因涉嫌捲入十一個省份發生的女學生遭人投毒事件，已有多人遭當局逮捕。伊朗內政部稱：「因對近期校園相關事件負有責任，已有上百人被確定身份、逮捕，並在接受調查。」

過去三個月來，伊朗不斷傳出女子學校學生集體中毒事件。有關當局相信，有人試圖通過這種手段，讓女孩子遠離學校教育。十一月底後相繼發生的這類疑似投毒事件中，受害女學生們聞到「令人不適的氣味」後，紛紛出現昏迷、惡心、呼吸急促等症狀。一些學生甚至被送入醫院接受治療。伊朗總共31個省份中，有25個省份的大約230所學校中發生過這種疑似投毒案件，在學生和家長中引發極大的恐慌。

周一，伊朗最高精神領袖哈梅內伊發出呼籲稱，這種罪行是不可饒恕的，責任者必須受到嚴厲懲處。伊朗司法部長艾策伊（Mohseni Edschei）也在周一表示，司法機關將以「塵世腐敗」罪（Fisad-fil-Arz）對涉案人員提起訴訟。按照伊朗法律，「塵世腐敗」罪名一旦成立，當事人將被處以死刑。

周二，德黑蘭政府宣布，已有犯罪嫌疑人被逮捕。伊朗內政部表示，安全及情報部門已經在六個省份中逮捕了一些人。他們涉嫌生產製造危險物品。

同「敵對勢力」有關聯

伊朗內政部發布聲明稱，被逮捕的嫌疑人可能同「敵對勢力」有關聯。「被逮捕的人員當中，有人充滿敵意，他們企圖在社會和學生中製造恐慌情緒，最終達到關閉學校的目的。」聲明中稱，投毒事件可能同總部設在阿爾巴尼亞的伊朗流亡組織「伊朗人民聖戰者組織」有關，該組織被伊朗當局定性為恐怖組織。

伊朗內政部的聲明中稱：「對犯罪分子以及犯罪分子同伊朗人民聖戰者組織等恐怖組織相互關係的調查，目前仍在進行當中。」內政部同時也表示，過去幾天以來，校園內此類案件的數量已經明顯減少。

去年9月16日，22歲庫爾德族女學生阿米尼因違反女性著裝規定，被警察逮捕後死於獄中。該事件在伊朗引發了席捲全境的抗議浪潮。伊朗當局稱抗議行動是美國、以色列等境外敵對勢力製造的「騷亂」。

（法新社，伊朗伊斯蘭通訊社）

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