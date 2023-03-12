關繼威23歲被好萊塢逼退、年過半百才在《媽的多重宇宙》回歸暴紅 中間發生什麼事？

摘要 1. 關繼威憑藉《媽的多重宇宙》，成為奧斯卡最佳男配角獎呼聲最高的候選人！此外，他還再次攜手楊紫瓊，出演Disney+影集《西游ABC》，並且加入《洛基》第二季。 2. 其實他的人生也像多重宇宙。曾經當過逃離越南的難民，偶然演出《魔宮傳奇》而走紅；23歲時，因為缺少亞裔演員的機會，又退出好萊塢。 3. 他說，充實的人生，就是充滿大起大落。即便演藝路上接連失意，但因為不想留下遺憾、以及對演戲的熱愛，激勵他在年近半百放手一搏，重回好萊塢。

如果你認為夢想總是會不敵現實，或許是因為還沒看過關繼威的故事。

台灣時間3月13日，他很可能憑藉著全球票房破億的電影《媽的多重宇宙》，拿下奧斯卡最佳男配角獎，有望成為40年來首位拿下該獎的亞裔演員。

但，不管他最終有沒有成功拿下小金人，《衛報》評論，他都已經毫無懸念獲得好萊塢最佳回歸獎。因為明亮閃爍的大螢幕背後，他的演藝生涯曾經是一片寂靜的黑暗。

「當我以童星身分演出《魔宮傳奇》，展開演藝事業，我覺得非常幸運被選上，但隨著我年紀越來越大，我開始想，或許就是這樣了……，」1月，他勇奪金球獎最佳男配角獎時哽咽發言，感謝30年後，他能再次擁有發光發熱的機會。

演過名導電影、當過難民

真實生活也宛如多重宇宙

12歲時，關繼威偶然被大導演史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）相中，與哈里遜福特（Harrison Ford）等一線巨星出演《魔宮傳奇》，隔年又演出李察唐納 （Richard Donner）主導的《七寶奇謀》，一舉躋身為1980年代全球最知名的童星之一。

但其實，走紅之前，他曾經是出生於胡志明市的難民。越戰結束後，7歲的他與父母、8個兄弟姐妹，分別逃到香港和馬來西亞。一家人分隔1年後，才終於飄洋過海在美國重新團聚，定居於洛杉磯的唐人街。

「我一直覺得像個局外人，尤其成長過程中，我有嚴重的身分認同問題，」螢幕上看起來笑哈哈的他，其實因為動盪的童年、且被同儕霸凌，而嚴重缺乏自信。甚至，他曾經在青少年時期改名為強納森（Jonathan Ke Quan），以為取了一個白人的名字，就能同化，找到認同感。

而關繼威的成名之路起飛得快，沒想到降落得也快。出演2部熱門大作後，因為好萊塢其實沒有那麼多電影需要亞裔角色、及大家對亞洲人抱有刻板印象，讓他的演藝事業像被按下了放慢鍵。在那之後的11年，他只參演了5部電影和4部電視劇，但也都不如此前的轟動，最後，他終於停了下來。

「當你餓了，什麼都會吃，」他回憶，當時整整1年，一個試鏡都拿不到，所以不管什麼角色都願意去試。而壓垮夢想的最後一根稻草，是連只有2句台詞的越共軍人角色，他都試鏡失敗。

「我當時心想：『我在幹麻？我不能每天就這樣坐著等電話響。』」他自責自己不夠高、不夠帥、不夠好、不夠努力……，陷入痛苦又迷惘的輪迴之中。23歲，正值一般人開始追夢的年紀，他卻決定退出好萊塢，進入南加大電影學院就讀，把當演員的夢想埋藏起來。

嘗過酸才懂甜

比起害怕失敗，更害怕後悔

瞄準月亮，沒能射中它，至少也能打到星星。關繼威雖然退出影壇一線，但轉居幕後與擔任助理武術指導。他依然在熱愛的電影界打滾，只是在不同的位置上參與製作，重拾信心，再次找到立足點。

真正的轉捩點，出現在2018年。當時愛情喜劇片《瘋狂亞洲富豪》風靡全球，激勵他正視心中那塊沒能演戲的遺憾。好萊塢的大環境已經與從前大不相同，亞裔演員如今擁有更多機會。

不過，他年近半百仍想追夢，就連妻子剛聽到也懷疑：「你確定你要去，一次又一次試鏡，然後一次又一次被拒絕嗎？」

關繼威縱然害怕失敗而猶豫不決，但令他更恐懼的是——後悔。「回去當演員需要非常多勇氣；但有天我終於決定，如果我不做，等到60、70歲時，我一定會後悔。」

正是這股害怕後悔的決心、以及對演戲和電影的熱愛，讓當過難民、曾經1年內完全拿不到試鏡機會、自嘲飢不擇食的他，願意在知命之年放手一搏，翻轉未知的命運。

息影近25年來的磨練，反而幫助他在《媽的多重宇宙》演出楊紫瓊的丈夫威門一角時，能夠駕馭3個不同的宇宙版本，從懦弱被欺負的洗衣店老闆，到充滿魅力的武打高手；電影開拍之前，他還自己花錢聘請了表演指導、聲音教練、身體動作教練，訓練自己適應不同角色。

小時了了或許是偶然，但關繼威現在的成功不是。

「事出必有因，」他說，「很長一段時間，我沒有安全感、覺得自己比別人差。現在我懂了，一切都需要按照原本發生的方式那樣進行，只是不要放棄；充實的人生就是充滿起起落落，只有嘗過酸與苦，你才知道什麼是甜的滋味。」

資料來源：The Guardian、CBS News、Screen Daily

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