瓦格納集團在非洲：遠遠不只是雇傭兵

一開始，他們的存在往往只是一個傳聞，後來卻成為一個公開的秘密：俄羅斯瓦格納集團的數千名雇傭兵活躍在非洲數國。按照俄羅斯大使的說法，1890名「俄羅斯教官」在中非共和國的內戰中支持政府軍。在利比亞，據說有多達1200名瓦格納雇傭兵替叛軍領袖查利法·哈夫塔爾（Chalifa Haftar）作戰。觀察家稱，在馬裡，親俄羅斯和反西方的軍政府招募了數百名瓦格納戰士。他們被指控在那裡嚴重侵犯人權。

專家們表示，瓦格納集團在非洲的存在其實已經超出了上述範疇。分析師朱利安·拉德梅爾（Julian Rademeyer）最近在慕尼黑安全會議期間對德國之聲表示，「隨著時間的推移，瓦格納集團不僅提供私人軍事服務，還發展了與非洲多國企業的關係和業務網絡。他們在法律的灰色地帶運作，覆蓋了整個領域」。

俄羅斯通過瓦格納集團在非洲施加影響力

拉德梅爾供職於民間社會網絡「打擊跨國有組織犯罪全球倡議」（GIATOC）。他和同事們最近發表了一份關於瓦格納集團在非洲活動的報告。「在報告中，我們闡釋了為什麼說瓦格納集團現在是非洲最有影響力的俄羅斯團體，分析了其活動以及幌子公司的活動對非洲大陸產生的惡性影響」。

俄羅斯正在努力爭取在非洲獲得更大的影響力。為此，瓦格納集團很可能就像俄外長拉夫羅夫的國事訪問一樣是伸向非洲的一個觸角。該集團也從事軍事合作和武器交易，某些情況下還免費運送糧食和化肥。可能正是由於這一點，莫斯科最近才能在聯合國要求俄羅斯從烏克蘭撤軍的決議表決中得到來自非洲的15張棄權票。厄立特裡亞和馬裡更是明確地站在俄羅斯一邊，投了反對票。

瓦格納集團由忠於普京的商人葉夫根尼·普裡戈津（Jewgeni Prigoschin）2014年創立並以其最高指揮官的別名命名。成立後即成為不可缺少的代表俄羅斯利益的私營參與者。就在最近，普裡戈津首次公開表示，他也是巨魔工廠「互聯網研究機構」（Internet Research Agency）的幕後推手。該機構在社交媒體，特別是在西方，散布符合俄羅斯利益的虛假信息。「打擊跨國有組織犯罪全球倡議」在研究中也發現瓦格納集團通過散布虛假信息影響非洲人。

研究團體「關注瓦格納」（All Eyes on Wagner）的一名成員在接受德國之聲採訪時指出，克裡姆林宮利用瓦格納集團作為在「非洲的外交工具」。出於對這名研究者的保護，編者在這裡稱他為加布裡埃爾。

加布裡埃爾說，當地的雇傭兵屬於瓦格納集團的附屬公司。「在俄羅斯，私營軍事公司是被禁止的，但在某些情況下允許俄羅斯私營軍事公司在俄羅斯境外活動」。他說，每次瓦格納集團在非洲發展時，都有克裡姆林宮的批准。

交易熱帶木材、黃金、糖、酒

根據國際研究，瓦格納這一品牌還活躍在安全以外的領域。去年7月，關注瓦格納與11家歐洲合作媒體一起，揭示了瓦格納集團如何靠中非共和國珍貴的熱帶木材發財。根據該報導，該國政府授予一家瓦格納集團的子公司在18.7萬公頃地區無限制開采權。

中非金礦Ndassima的情況也很類似：根據報告，一家加拿大礦業公司在這裡開採的許可權被收回，轉而交給一家來自馬達加斯加的公司。「關注瓦格納」（All Eyes on Wagner）組織的報告說，這家公司也是瓦格納集團的一家子公司。《非洲報告》（The Africa Report）雜誌的研究追蹤了瓦格納網絡如何通過喀麥隆的杜阿拉海港進口重型采礦設備。每周都有多達三個卡車車隊從班吉運輸原材料到杜阿拉港，由瓦格納集團派重兵護送。

對於資金緊張的非洲政府來說，用採礦權或市場准入來支付瓦格納的服務可能相當有吸引力。加布裡埃爾還認為：「他們不必從賬戶上拿錢，而是可以直接說，在25年、50年或100年內，你們可以在這裡採礦，完全沒問題。

俄羅斯人控制著所有有利可圖的領域

在中非共和國，瓦格納集團似乎正在進一步使其業務多樣化。反對黨MDREC的負責人約瑟夫·本敦加（Joseph Bendounga）說，法國糖業公司SUCAF正在被趕出市場。他還舉例說：「他們正在誣陷法國啤酒廠Castel支持和資助恐怖勢力。俄羅斯人主宰著所有能帶來金錢的領域，包括海關和稅收。」

趕走法國啤酒廠Castel可以使在班吉生產啤酒和烈酒的第一工業公司獲益。根據打擊跨國有組織犯罪全球倡議（GIATOC）的報告，該公司顯然是以一個俄羅斯商人的名義註冊的，其名字不斷出現在和瓦格納有關的網絡中。

俄羅斯並不否認與第一工業公司的聯繫。俄羅斯駐班吉大使館的一位發言人告訴德國之聲：「該公司發展順利，因為根據俄羅斯食譜制作的飲料在中非共和國非常受歡迎」。他說，其目的是在中非民眾中普及俄羅斯文化，並開展業務。他還稱，私人投資者可以做他們想做的事：「畢竟，這是自由市場的法則」。

烏克蘭戰爭--以及在非洲的新計劃？

瓦格納網絡在非洲的經濟活動看來正在繼續加強，儘管瓦格納雇傭兵現在公開在烏克蘭戰場上為俄羅斯作戰。打擊跨國有組織犯罪全球倡議（GIATOC）分析師拉德梅爾告訴德國之聲，「在某些情況下，許多僱傭兵已被撤到烏克蘭作戰，但其他人仍在當地。他們的活動仍在繼續，雖然有時不太多。但沒有跡象表明，烏克蘭戰爭正導致瓦格納僱傭軍從非洲撤出」。

相反，在俄羅斯入侵烏克蘭一周年前不久，《華爾街日報》援引美國情報人士的話報導說，瓦格納集團正在乍得與當地叛軍一起策劃一場政變。

拉德梅爾擔心，「只要不加以干預，瓦格納還將繼續向非洲轉移和發展。有鑑於此，歐洲及其伙伴必須與非洲進行更好的合作」。

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