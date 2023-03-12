英國立法阻止偷渡者尋求庇護

英國政府周二（3月8日）宣布了一項新法律，禁止乘坐小船穿越英吉利海峽的尋求庇護者入境。英國內政大臣布雷弗曼 (Suella Braverman) 表示，在去年抵達英格蘭南海岸的移民人數上升至45,000多人後，這項立法「突破了國際法的界限」。

該項新法意味著什麼？

這項立法意味著，大多數乘坐小型船只而不是通過官方途徑抵達的人將不會被允許在英國申請庇護。相反，他們可能會被拘留28天，不得保釋或司法審查，然後被驅逐到他們的原籍國或安全的第三國。

根據新法，英國內政大臣有責任將跨海峽移民驅逐出境，而只有兒童、在醫學上不適合旅行的人和那些「真正有可能受到嚴重和不可逆轉的傷害」的人將被允許留下來，並在英國完成他們的申請。

除此之外的偷渡者的案子將在被遣返後遠程處理。該項法律還取消了移民可利用現代奴役法來挑戰被驅逐的資格，例如聲稱他們是人口販運的受害者。

2022年底，英國政府的數據顯示，超過16萬人在等待審議他們的庇護申請。盡管英國的庇護審批過程緩慢，但乘坐小船抵達並接受審查的人中，約有三分之二被視為真正的難民。

內政大臣布雷弗曼說，她無法就這些計劃是否符合人權相關法律做出明確聲明。然而，她說她“相信該法律符合國際義務。” 而該法就是：「如果你非法進入英國，你將被拘留並迅速遣返」。布雷弗曼說。

反對派認為，新法可能惡化混亂局面

反對黨工黨的影子內政大臣庫珀（Yvette Cooper）指責政府「強化了針對難民的措辭」，卻未能解決英國庇護系統中「極具破壞性的混亂」。「這項法案不是解決方案」，庫珀說，「這是一個有可能讓混亂變得更糟的騙局」。

據慈善機構難民委員會稱，該法律意味著數萬名真正的難民將「像罪犯一樣被關起來」。該機構認為新法是行不通的，將會「破壞」英國在聯合國難民公約中的承諾。

該機構表示，移民甘冒危險入境，是因為沒有足夠的安全和合法途徑尋求庇護。

「沒有人希望看到這些家庭繼續冒著生命危險乘坐小船穿越冰冷的海峽」，慈善機構英國樂施會的查克拉博蒂（Katy Chakrabortty）說，「但是，英國不應實施這項殘酷的法律，而應為需要保護的人提供更安全、合法的途徑」。

英國政府已表示，這項法律出台之後，將建立更多尋求庇護的合法途徑，讓來自阿富汗、香港和烏克蘭的難民有更多選擇。英國政府尚未說明任何此類新項目何時開始以及將接受多少人，也還不清楚哪些安全的第三國可能願意接受這些移民。

一項計劃中的將新來移民遣送到盧旺達的政策在法庭上受到質疑。到目前為止，還沒有移民被運往盧旺達。

（路透社、法新社）

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