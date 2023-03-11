快訊

經典賽Live／吳哲源扛中繼連四局未失分 七局結束8:2領先荷蘭

經典賽／王者日本！3連勝晉八強 「令和怪物」311奪勝投

台南鹽水傳槍響 一男子車內頭部中彈送醫命危

乘客嚇到落淚！男在飛機上「沒了呼吸」 空服員神應對被讚翻

聯合新聞網／ 綜合報導
外國一名男乘客在機上失去呼吸心跳，機組人員緊急搶救仍宣告不治。示意圖，非新聞當事照。圖／ingimage
外國一名男乘客在機上失去呼吸心跳，機組人員緊急搶救仍宣告不治。示意圖，非新聞當事照。圖／ingimage

疫情趨緩後，許多人開始安排出國旅遊，但搭機過程中很可能遇上各種突發狀況。日前廉航Jet2傳出憾事，一名男乘客在搭機過程中突然「沒了呼吸」，儘管機上人員立刻進行CPR搶救40分鐘，並緊急迫降機場，但男乘客仍宣告死亡。同機的乘客也回憶事發經過，驚呼有人當場被嚇哭了。

根據《每日郵報》《每日鏡報》報導，本月7日，英格蘭的廉價航空公司Jet2傳出憾事。一架從土耳其安塔利亞（Antalya）飛往的蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）出現緊急狀況，一名男乘客的身體突然出現異狀、失去生命跡象，機組人員發現後第一時間全力搶救，並進行約40分鐘的CPR，但男乘客卻「沒再醒來過」，在機上宣布離世。

一名同機的乘客回憶，離落地還剩40分鐘時，多名機上人員跑到他後面的位置上，並將一位男乘客移到飛機的走道上，開始進行CPR搶救。隨後空服員通知狀況，並宣布將緊急著陸，當下情況分秒必爭，但他們仍相當敬業地全力搶救該名男乘客。

該乘客還提到，宣布男乘客死亡後，機上的人都相當沮喪，當時還有乘客被震撼的畫面嚇到了，在機上痛哭流涕。

蘇格蘭警方證實也證實此事，並轉交報告給當地的死亡調查機構。事後航空公司Jet2發布聲明，為死者的親友哀悼。

蘇格蘭 廉價航空 機場 空服員 CPR

延伸閱讀

好市多「大熱商品」出狀況？他打開發現少1包：沒想到又遇到

日本超大咖女優「一夜價碼」流出？AV達人曝經紀人說法：不出意料

搭飛機行李箱破損 達美航空直接「暴送」13個賠償

台大哥母胎單身開「年收百萬、別太嬌」10條件徵女友 網嘴爆：冥婚吧

相關新聞

乘客嚇到落淚！男在飛機上「沒了呼吸」 空服員神應對被讚翻

疫情趨緩後，許多人開始安排出國旅遊，但搭機過程中很可能遇上各種突發狀況。日前廉航Jet2傳出憾事，一名男乘客在搭機過程中突然「沒了呼吸」，儘管機上人員立刻進行CPR搶救40分鐘，並緊急迫降機場，但男乘客仍宣告死亡...

被人騎乘25年！71歲母象「背部變形凹陷」 飼主嫌動作慢狠棄養

大家都知道大象的體積龐大和力道強勁，不過被觀光客跨坐在背上的大象仍會受到嚴重傷害，這從「泰國野生動植物之友基金會」（WF...

天空灰濛濛…泰國飽受空污之苦 132萬民眾染相關疾病

泰國民眾近日飽受空污之苦，從今年初到3月5日共有132萬民眾染上和空污相關的疾病，其中主要是呼吸道疾病、皮膚疾病和眼疾

回家的幸福：311重返福島縣故鄉的人生故事

2023年，311東日本大震災正式邁入了第12週年，這場在2011年突然發生的災難，即使過了12年，對福島縣的人事物帶來的影響依舊強烈。一直以來，每年在接近震災發生日的3月11日前夕，日本媒體便會開啟一系列相關報導，從最一開始的震災如何慘烈、失蹤傷亡人數多少、福島第一核電廠現況等，到後來逐漸聚焦到災區重建復興與人口回流問題，而大部分的報導調性都很一致——悲壯、哀傷、與遙遙無期。

新冠降級卻不愛美景了？ 日本Z世代出國夢被恐懼挾持

日本3月8日起將新冠肺炎降級為第五類傳染病、與流行感冒同級。但不少Z世代在學時被剝奪畢業旅行、校外教學，這場疫情改變了他們的價值觀，對海外旅遊的想像，與上一輩的年輕世代截然不同。

訴求兩性平權 柏林將准許男女都可在公共泳池「上空」

德國柏林邦政府昨天表示，柏林市的女性很快可獲准在市內的公共泳池裸露上半身，如同男性一樣

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦