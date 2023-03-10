快訊

座位下方竟發現子彈！南韓班機緊急停飛、機上230人全撤離

經典賽／世界第二的中華隊慘輸巴拿馬 韓媒評：進職棒後退步

美國債務上限陷入難解僵局 鮑爾兩手一攤：我也無能為力

喝酒到一半突然呼吸困難 日女大生慘遭公司小開毒死

聯合新聞網／ 綜合報導
涉嫌下毒殺害女大學生的宮本一希。圖擷自youtube
涉嫌下毒殺害女大學生的宮本一希。圖擷自youtube

日本京都發生一起兇殺事件。一位名為宮本一希的37歲男子，日前和21歲的女大學生濱野日菜子一起喝酒，但席間濱野不舒服而買藥服用，沒想到三天後，濱野宣告死亡，死因為鉈中毒。宮本涉嫌在酒中下毒，因而遭到偵搜。

根據日本媒體「集英社Online」報導，從監視攝影機的畫面看起來，除了宮本以外，沒有其他人有下毒的嫌疑。鉈是一種無色無臭的元素，溶在酒裡頭之後，就能讓受害者自然喝下。

喝下毒酒的濱野出現呼吸困難的狀況，但宮本拒絕幫她叫救護車。後來濱野只好聯絡家人，雙親來接身體狀況已經很差的濱野時，宮本稱「我還有工作」於是先行離開，但其實是到附近打高爾夫球。三天後，濱野因為呼吸困難去世。

報導指出，宮本家族經營不動產業，宮本一希本身曾在人力公司上班，結過婚又離婚。2018年再婚時，父親沒有出現在婚禮現場，兩年後宮本才透露父親已經去世。後來伯母掌管宮本家的不動產業，但也在2020年突然去世，由宮本一希繼承了公司。

由於「鉈」具有毒性，是一種受到管制的元素，一般人難以入手，但宮本卻能夠加以取得。這次的下毒事件，也讓人懷疑嫌犯是否過去也曾以同樣的手法，謀害其他人的性命。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

下毒 京都

延伸閱讀

日本也缺蛋！燒肉店宣布「雞蛋拌飯」不含蛋 網哭：變醬油飯

曾夢想考醫科、拚奧運…神童壓力大撐不住 高中唸不完輟學

4歲女兒都快睡著了還表演「神之一頂」 網見照笑翻：體操奧運嗎

誘拐未成年少女同居2年多 47歲日男被捕稱「只是想幫助她」

相關新聞

奧斯卡「俗濫」嗎？當代好萊塢的挑戰：類型通吃、擴張東亞

第95屆奧斯卡金像獎即將在台灣時間3月13日舉行頒獎典禮，做為全球影壇最知名盛事，入圍名單與最終獲獎得主廣受關注。在許多近年關於好萊塢拍片選材與獲獎標準的討論中，有許多評論質疑「政治正確」成為片商與評審的關鍵考量。

喝酒到一半突然呼吸困難 日女大生慘遭公司小開毒死

日本京都發生一起兇殺事件。一位名為宮本一希的37歲男子，日前和21歲的女大學生濱野日菜子一起喝酒，但席間濱野不舒服而買藥服用，沒想到三天後，濱野宣告死亡，死因為鉈中毒。宮本涉嫌在酒中下毒，因而遭到偵搜。

誘拐未成年少女同居2年多 47歲日男被捕稱「只是想幫助她」

日本發生一起社會事件。一位未成年少女在兩年多前離家出走，與一位男性網友同居，直到去年年底左右，因少女返回原來的家庭，案情才正式曝光。儘管少女本身並未受到什麼傷害，但男子還是因為誘拐未成年者的罪嫌，遭到逮捕法辦。

德國大學免學費太誘人 美留學生不怕沒出路也不要背債

在美國念大學往往會被高額學費壓得喘不過氣，但其實還有更經濟實惠的選擇：去歐洲念。除了學費遠低於美國外，多數歐洲大學都以英語授課，降低了語言隔閡。至於歐美的大學在學習風氣與校園文化上有什麼差異，當地念書的美國學生分享了他們的經驗與見聞。

2046年情人節有小行星撞地球？歐美太空機構曝危險機率

CNN報導，美國太空總署（NASA）的行星防禦協調辦公室（Planetary Defense Coordination ...

韓女星自爆險入邪教…讀廉價模特兒訓練班 學姐鼓勵「給老師摸」

Netflix揭露南韓邪教醜聞的紀錄片《以神之名：信仰的背叛》熱播，攝理教、「嬰兒花園」教會等成為眾矢之的。南韓女星鄭佳恩過去在電視節目講述她差點經...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦