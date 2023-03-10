喝酒到一半突然呼吸困難 日女大生慘遭公司小開毒死

日本京都發生一起兇殺事件。一位名為宮本一希的37歲男子，日前和21歲的女大學生濱野日菜子一起喝酒，但席間濱野不舒服而買藥服用，沒想到三天後，濱野宣告死亡，死因為鉈中毒。宮本涉嫌在酒中下毒，因而遭到偵搜。

根據日本媒體「集英社Online」報導，從監視攝影機的畫面看起來，除了宮本以外，沒有其他人有下毒的嫌疑。鉈是一種無色無臭的元素，溶在酒裡頭之後，就能讓受害者自然喝下。

喝下毒酒的濱野出現呼吸困難的狀況，但宮本拒絕幫她叫救護車。後來濱野只好聯絡家人，雙親來接身體狀況已經很差的濱野時，宮本稱「我還有工作」於是先行離開，但其實是到附近打高爾夫球。三天後，濱野因為呼吸困難去世。

報導指出，宮本家族經營不動產業，宮本一希本身曾在人力公司上班，結過婚又離婚。2018年再婚時，父親沒有出現在婚禮現場，兩年後宮本才透露父親已經去世。後來伯母掌管宮本家的不動產業，但也在2020年突然去世，由宮本一希繼承了公司。

由於「鉈」具有毒性，是一種受到管制的元素，一般人難以入手，但宮本卻能夠加以取得。這次的下毒事件，也讓人懷疑嫌犯是否過去也曾以同樣的手法，謀害其他人的性命。

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