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誘拐未成年少女同居2年多 47歲日男被捕稱「只是想幫助她」

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本上班族2年多前誘拐未成年少女同居，因而遭到逮捕。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位日本上班族2年多前誘拐未成年少女同居，因而遭到逮捕。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

日本發生一起社會事件。一位未成年少女在兩年多前離家出走，與一位男性網友同居，直到去年年底左右，因少女返回原來的家庭，案情才正式曝光。儘管少女本身並未受到什麼傷害，但男子還是因為誘拐未成年者的罪嫌，遭到逮捕法辦。

根據日本媒體「讀賣新聞」報導，2019年4月左右，一位居住在千葉縣的17歲女性，在社群網站上認識一位47歲的男性上班族。當年10月，男子告訴女性「妳會想要自立吧」，並表示願意提供住處，包辦伙食和水電費。

有共識後，男子開車帶走少女，兩人到埼玉縣的自宅公寓同居。2022年，當少女已經成年20歲時，因為和男子發生爭執，於是選擇返回老家。儘管與陌生男性同居多年，但是少女身上並沒有受傷，或者是其他異樣。

男子因為少女突然消失，於是向警方報案，表示「同居的孩子不見了」，結果也因為這樣子，使得案件曝光。男子表示，他這麼做只是想要幫助少女，沒有其他意思。然而這些舉動，仍可能必須負上法律責任，卻也是不爭的事實。

未成年

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