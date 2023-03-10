誘拐未成年少女同居2年多 47歲日男被捕稱「只是想幫助她」
日本發生一起社會事件。一位未成年少女在兩年多前離家出走，與一位男性網友同居，直到去年年底左右，因少女返回原來的家庭，案情才正式曝光。儘管少女本身並未受到什麼傷害，但男子還是因為誘拐未成年者的罪嫌，遭到逮捕法辦。
根據日本媒體「讀賣新聞」報導，2019年4月左右，一位居住在千葉縣的17歲女性，在社群網站上認識一位47歲的男性上班族。當年10月，男子告訴女性「妳會想要自立吧」，並表示願意提供住處，包辦伙食和水電費。
有共識後，男子開車帶走少女，兩人到埼玉縣的自宅公寓同居。2022年，當少女已經成年20歲時，因為和男子發生爭執，於是選擇返回老家。儘管與陌生男性同居多年，但是少女身上並沒有受傷，或者是其他異樣。
男子因為少女突然消失，於是向警方報案，表示「同居的孩子不見了」，結果也因為這樣子，使得案件曝光。男子表示，他這麼做只是想要幫助少女，沒有其他意思。然而這些舉動，仍可能必須負上法律責任，卻也是不爭的事實。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言