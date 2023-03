誘拐未成年少女同居2年多 47歲日男被捕稱「只是想幫助她」

2023年的美國電影學院奧斯卡獎即將開獎,壓軸的「最佳影片」(Best Picture)今年獎落誰家照例成為影迷熱話。作為好萊塢電影圈的盛事,入圍者有知名度高的商業大片《捍衛戰士:獨行俠》(Top Gun: Maverick)和《阿凡達2:水之道》(Avatar: The Way of Water),大體符合一般人以為的美式電影特色:維護愛與正義的英雄挺身反抗邪惡最終得勝、聲光轟炸感官之餘偶有耳目休息之合理節奏、劇情直線鋪陳的因果明確易懂、主要鏡頭安排一目瞭然的視覺焦點、剪接明快流暢乍看目不睱給卻讓觀者毫無懸念。

