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韓女星自爆險入邪教…讀廉價模特兒訓練班 學姐鼓勵「給老師摸」

香港01／ 撰文： 成依華
韓星鄭佳恩。圖／翻攝自IG
韓星鄭佳恩。圖／翻攝自IG

Netflix揭露南韓邪教醜聞的紀錄片《以神之名：信仰的背叛》熱播，攝理教、「嬰兒花園」教會等成為眾矢之的。南韓女星鄭佳恩過去在電視節目講述她差點經模特兒訓練班加入邪教的經歷，如今成為網絡熱話。

現年44歲的鄭佳恩是南韓演員，曾參演《主君的太陽》、《千次的吻》等韓劇，據韓媒報導，她2010年接受SBS綜藝節目《強心臟》訪問時，談到自己曾為省錢報名價格低廉的模特兒訓練班，結果差點加入邪教。

她稱當時沒有錢去模特兒學院，但聽說有一個可以用低廉學費學習走台步的「藝術團」，所以就到了那裡，「在那裡，上課前經常祈禱……我覺得這是一個宗教團體，但我是抱著只上模特兒課程的想法開始的。」

兩、三個月後，有課程相關人士稱要帶鄭佳恩去看一下「老師」，把她帶到深山，鄭佳恩看到一名被稱為老師的男子只穿著泳褲坐著，一群女子也只穿着泳裝聚集在老師身邊。據鄭佳恩回憶，跟她一起上課的學姐說「這一切都是為『老師』準備的，模特兒課程也是為了讓老師看到。」

鄭佳恩後來因為訓練而頸部、腰部疼痛，那名學姐還說「給『老師』摸一下就會好了」，她當時信以為真，還真想去找「老師」，幸當天老師不在，所以沒有見面，她回憶稱「好險」。

鄭佳恩在節目中沒有點名哪個宗教，但多間韓媒指根據鄭佳恩的爆料，該宗教的傳教方式與攝理教相似，攝理教會通過教授英語、舞蹈、模特兒課程等方式接近年輕人，並慢慢把他們拉入教會。如今在《以神之名》播出後，她的受訪內容再次受到關注，不少網民表示「太可怕」、「好險沒見到老師」。

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文章授權轉載自《香港01》

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