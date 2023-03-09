停經婦女懷孕替代方案？ 日本科學家從老鼠皮膚作出卵子

老鼠皮膚做出卵子細胞，為停經後婦女的生育帶來一線曙光！日本科學家將公老鼠的皮膚細胞轉化為母老鼠的卵子，雖然只有動物實驗成功，未來10年將有機會應用到人體，讓女性停經後仍有機會產生卵子，但同時也要考慮社會是否能接受這種生物科技。

卵子品質不穩定

根據《英國廣播公司》報導，日本大阪大學生殖學教授林克彥近日在《自然》期刊的研究顯示，研究團隊將公老鼠的皮膚細胞轉變成幹細胞，而公老鼠的幹細胞性別染色體為XY，團隊將Y染色體移除後，將X染色體移植，因此獲得XX染色體的卵子細胞，但林克彥受訪時說，目前卵子的品質還沒有很穩定。

但林克彥認為，10年內不只卵子品質問題可獲得解決，相關科技甚至可以應用在人類。不過哈佛大學醫學系教授達雷直言，社會要能接受這種科技還需要很長時間，且要應用在人類身上沒那麼容易，因為人類也沒有完全了解自己的生殖細胞如何運作。

倫理、法律紛爭多

《德國之聲》提到，林克彥也說，雖然科技上可行，但他不建議男性使用自己的精子與自己皮膚細胞製作的人工卵子受孕，他希望這能作為女性停經後的懷孕替代方案；UCLA的幹細胞學家克拉克則說，未來LBGTQ+應該有權對於這項科技的使用表達自己的看法。

但她同樣表達這項科技應用到人類的憂慮，因其尚未確保安全與效率。威斯康辛大學麥迪遜分校法律系教授查羅也說，世界各地不同文化應該會對此項科技有不同意見，包括少子化、倫理等因素都會影響研究的後續發展。

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