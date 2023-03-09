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影／日本自衛隊秀駕駛力！雪地開車「一筆」畫出愛心好療癒

聯合新聞網／ 綜合報導
日本自衛隊近來在雪中畫出愛心，展現高超的駕駛技巧。圖擷自twitter
日本自衛隊近來在雪中畫出愛心，展現高超的駕駛技巧。圖擷自twitter

一般談到職業軍人，或許都給人個性比較剛硬、不苟言笑的形象。但就算是性格頑固的軍人，也是有其幽默的一面。近來日本自衛隊，就分享了一段逗趣的影片，贏得網友們的讚賞。

根據日本媒體「grape」報導，日本「自衛隊新潟地方協力本部」近來分享一段影片。畫面中，是一座下雪、空曠的停車場。此時影片右方，有一輛白色的車子，正在悄悄的移動著。

這台白色的車輛在雪地上行駛、迴轉，並靠著在地上留下的輪胎痕跡，完美畫出了一個愛心的符號。這項可愛的舉動，與軍人平時的嚴肅形象，形成極大的反差，因此也引起許多網友們的討論。

網友們就紛紛表示「好厲害」、「輪胎間的差距掌握得真好」、「告白可以用這招」、「一筆畫就畫好，駕駛技術真厲害」、「才想說要幹嘛，沒想到是愛心」、「不管是飛機還是車輛，技術都很強」、「看到心裡都被治癒了」、「祝福隊員們都能有個好姻緣」。

自衛隊 日本

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