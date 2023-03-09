客座評論：愛國宇宙最強的甄子丹

我覺得應該先解釋一下，這位號稱宇宙最強的丹爺，究竟發生什麼事？首先，大家別誤會，他接受GQ訪問時，表面是宣傳新戲角色，但實際，他是要宣傳他的全新身份﹕「愛國宇宙最強」。這個愛國身份才是他未來最重要的角色，最能賺錢的身份。

甄子丹今年已經接棒成龍，擔任全國政協的身份，代表中央把新一代「香港藝人說好中共故事」的角色，交到他手上。所以，他最重要的任務，除了宣傳新戲，便是宣傳「中國好故事」。

所以形容香港2019是暴動，根本是角色設定的基本對白，就像反派一定要唸的台詞，只是比較遺憾，一個在美國長大、英語流利的他，一張嘴說出的話，卻和躲在國內圍牆整天看央視抖音的韭菜小粉紅無異。

說實在的，如果他能理直氣壯大聲說，美國的黑人運動、國內的白髪運動、白紙運動都是「暴動」的話，我就比較相信他的「正義」了。他只懂或者只敢批評落於政治鬥爭下風的「2019運動」，卻不敢用同樣標準去評價其他運動，只顯示他的弱小。

他另一個對白，便是西方媒體：CNN、BCC沒有報導真實的中國，然後很自豪的說「你們都沒有去中國看看，而我就生活在那裡」。這又是非常典型的「小粉紅」思維。就是在西方自由的言論環境批評西方媒體，卻不敢在中國的輿論管制中批評中國的媒體。

而且，他又有什麼資格說看到過「真正」的中國了？他看見過徐州鐵鏈女嗎？他看到過取不出血汗錢的河南市民嗎？他看到疫情期間被圍封到跳樓的居民嗎？他沒有看到，看到也不敢出手援助。

同樣都是「動作」明星，我想起了另一位的荷理活明星，飾演蝙蝠俠的克裡斯蒂安•貝爾（Christian Bale）。2011年，他去山東臨沂師古村試圖看望異議人士陳光誠，最後被保安趕走。他一個外國人，看到的反而是更真實的中國；而且人家看到還做到，出手相助，未竟其功，至少表示了一個人道關懷的俠義心腸。

我們這位丹爺呢？號稱宇宙最強的肌肉，只懂拍攝打日本人的民族英雄故事，卻不敢對活在水深火熱中的中國人民，他最深愛的祖國的人民，發聲相救。他只是一個秀肌肉的大塊頭，和中國的「俠」沒有半毛錢關係。「俠以武犯禁」，卻未見「俠以武舐共」。

甄子丹也只能用這種民族自豪的雞血為自己滑落的人氣澆花，他只能不停賣弄「中國人不是東亞病夫」的囈語，去填補中國人蒼白的民族自卑。但他這麼愛國，去什麼奧斯卡呢？一個高度政治化又對中國不友善的頒獎禮，去來作甚？

或許，他自恃可以出席西方盛宴，便能和國內的吳京戰狼，分庭抗禮。可惜，中國最信任的永遠是自己人，吳京代表的戰狼愛國，雖遠必誅，體現「主動出擊」的氣勢，還流浪到地球，代表中國人拯救全人類，這才是真正宇宙最強。

曾志豪是香港媒體人，曾任職香港電台，擔任時事諷刺節目《頭條新聞》主持人。目前旅居台灣。

德國之聲致力於為您提供客觀中立的新聞報導，以及展現多種角度的評論分析。文中評論及分析僅代表作者或專家個人立場。

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】