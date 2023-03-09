健身教練從女兒5歲起性侵10年 獸父亂倫罪成重判下場是…

獸父行為罪有應得！馬來西亞1名曾任健身教練的51歲男子，竟自女兒5歲起、近10年間多次性侵。男子被控亂倫、性侵兒童等罪，近日被判罪成，判42年監禁和18下鞭刑。

綜合外媒報導，該名51歲男子曾是健身教練，與妻子結婚後住在古晉一處村莊。不料他在2012年，對當時只有的5歲女兒伸出魔爪進行性，干犯亂倫戰行後一直未有收手，於2014年及2019年繼續性侵女兒；至2020年3月，男子再性侵女兒，而所有罪行，都在村裡進行。

男子後來被控3項亂倫罪及1項兒童性犯罪。法官於今年2月27日判男子罪成，每項亂倫罪名判入獄10年及鞭刑5下，性侵兒童罪則判12年監禁和鞭刑3下，即共入獄42年及鞭刑18下。

法官下令男子刑期「連續執行（run consecutively，即分期執行）」，並要求男子在獄中接受輔導，獲釋後也要接受警方監督2年。

延伸閱讀：

獸父！19歲女遭父性侵檢查處女 母反應更心寒 鐵證令父罪成重判

獸父涉性侵兒子及4名女兒 妻忍2年大義滅親咁做 揭更多變態細節

文章授權轉載自《香港01》