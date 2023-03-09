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詐騙新招！沒按連結商人戶口仍被盗走存款剩7元 銀行卻這樣回

香港01／ 香港01記者布萊恩／報導
馬來西亞一名47歲商人雅吉斯華然申訴，在沒有按任何連結、沒有下載任何軟件，也沒有收到任何短訊的情況下，其妻子名下的銀行戶口仍被駭客入侵。示意圖／ingimage
馬來西亞一名47歲商人雅吉斯華然申訴，在沒有按任何連結、沒有下載任何軟件，也沒有收到任何短訊的情況下，其妻子名下的銀行戶口仍被駭客入侵。示意圖／ingimage

詐騙、駭客手法防不勝防！馬來西亞一名47歲商人雅吉斯華然申訴，在沒有按任何連結、沒有下載任何軟件，也沒有收到任何短訊的情況下，其妻子名下的銀行戶口仍被駭客入侵，對方僅用10分鐘時間，就盜走其戶口內約4萬令吉（約27萬台幣）。

綜合馬來西亞媒體報導，在加影（Kajang）經營回收業務的47歲商人雅吉斯華然申訴，其妻子仙狄亞名下的來往銀行帳戶，於2月21日時被駭客駭入，妻子至隔天早上要轉賬，才發現其網上銀行帳戶已無法登錄，前往銀行查詢才知其戶口只剩下1令吉（約6.79台幣），令妻子難過不已。

雅吉斯華然表示，根據紀錄，駭客每次轉帳2,599令吉（約17600台幣）至5,499令吉（約37000台幣）之間，雖然妻子名下帳戶有約3萬令吉轉帳數額限制，但仍被分散盜走4萬多令吉（約27萬台幣），並轉帳到4個銀行戶口。

他強調，妻子沒有按任何連結、沒有下載任何軟件，也沒有收到任何短訊，沒想到就這樣被盜走4萬多令吉（約7萬港元）血汗錢，希望銀行能夠退還存款，「如果是我們的疏忽釀成這樣的結果我們接受，但問題是我們什麼都沒有做，錢就白白不見了。我要銀行賠償我們的損失，並為他們的疏忽負責」。

雅吉斯華然又說，事後他到銀行了解情況時，職員起初沒有理睬，直到他在銀行「發飆」，銀行經理才出現處理，卻叫他再次貸款解決資金周轉問題，令他傻眼，覺得匪夷所思，「這是要我的命嗎？我的錢都被盜了，還要我借錢欠債？」。

不過雅吉斯華然說，銀行後來向他承諾14天後給予詳細答覆，而由於公司暫無法營業，因此他與妻子需向朋友借錢度日。

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文章授權轉載自《香港01》

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