在女廁看見異性很恐怖？ 日本女星橋本愛發言惹歧視「跨性別」爭議

日本著名演員橋本愛，在3月5日於社交媒體上表示，進入廁所還是應該「以身體的性別來區分」會更好，引起了歧視LGBT的不爭議。她期後雖然主動道歉，但網友仍分成了兩派，引發熱烈討論。

橋本愛在3月5日在其IG story貼文，表示若進入廁所或公共浴場等設施時，最好還是「根據身體的性別來區分」。她指出自己作為一個女性，無論對方的內心性別如何，如果有異性進入女浴室都會讓她警戒非常，光是這點就會讓她感到恐怖。

橋本愛的留言引來了粉絲的和應，但同時若來不少批評。有網友批評她「歧視LGBT」、「恐跨」和「對跨性別女性的刻板印象」。橋本愛在翌日就事件致歉，稱自己在對跨性別的認知不足下作出不當評論，承諾會「繼續學習」及道歉。然而她的道歉再次引來網絡熱論，有網友表示不明白橋本為何要道歉，稱有外表異性的人突然進入廁所怎可能不感到懼怕，甚至一度出現「#與橋本愛一起」（#橋本愛さんに連帯します）的標籤。

會引起橋本愛的爭議話題，源於日本近日多宗「跨性別男性」進入女性浴場或公共廁所的事件。3月2日，日本前藝人岡本麻里在Twitter發表貼文稱自己遇過數次外表看起來是男性但卻從女廁走出來的人，讓她大感吃驚。而日本亦曾發生自稱「跨性別男性」，假扮女性前往女廁偷窺的案件，輿論認為有人會企圖以LGBT的身份犯罪。

隨著外國LGBT的群體受到重視，一些國家如美國、新西蘭、瑞典等都設置了「中性廁所」（或無性別廁所），沒有性別之分供所有人使用。為照顧不同生理性別的人共同上廁所關係，廁所設計注重私隱設有獨立如廁空間。不過相關設施在日本並不流行，而溫泉、澡堂文化在日本盛行，對跨性別人士不便，因而每每受到討論。

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文章授權轉載自《香港01》