進入21世紀，若要挑選國際上最具影響力的「議程」（agenda），「永續發展」無疑佔有一席之地。從全球、區域、國家、地方，再到社區，永續發展的概念已觸及到政治、經濟、社會等等，宏觀或微觀的各種層面，當然也包含我們所熟知的「住宅」。

在可見的未來，「永續發展」仍將強而有力地影響和形塑我們對於住宅領域的認知及共識，並與各種議程相互有機連結、相輔相成。其中，伴隨近年來頻頻發生的極端氣候及災難事件等「黑天鵝事件」衝擊，當人們從巨變中恢復已成為新日常時，「韌性」逐漸成為「永續發展」的重要補充性概念。

亦即，韌性就是我們的未來。

本文將介紹永續與韌性在住宅領域的重要探討和最新進展，也會展示泰國、印尼及韓國等三個東亞國家的人居環境，是如何吸收及實踐永續與韌性議題，也有機會於未來住宅規劃與國際趨勢對話，藉以定義屬於台灣的「住宅Style」。

泰國：單一都會區特質考驗住宅韌性

身為東協創始五國之一的泰國，在經歷2011年水災、2014年政變之後，經濟成長停滯不前。尤其泰國政治經濟資源高度集中在首都曼谷，城市一極化導致城鄉居住條件落差大，連帶衍生都會區貧民窟等非正式聚落課題。以曼谷都會區周邊空堤縣為例，居住狀況極差的貧民社區就有數十個。

課題1：都會區貧民窟與無章法的都市蔓延

一般而言，發展中國家對於經濟發展的重視程度，遠高於社會福利相關議題；加上天災、政經局勢動盪，勢必影響泰國住宅政策的規劃與實施。因此不若台灣、日本、韓國等東亞國家已進展至韌性住居、永續發展等較進階考量，泰國首要的居住課題，主要仍落在消除曼谷都會區及其周邊的貧民窟，與解決亂無章法的城市蔓延問題。

然而，就像其他發展中國家，製造業崛起、農業不受重視，鄉村人口不斷往都會區集中，加上房地產、公共建設的興建帶動GDP上揚，都市化像是難以戒除的癮，讓公部門無暇顧及區域與城鄉均（從下段泰國政府面對重大災害的避險選擇得知）。由此可知，氣候變遷對泰國居住環境的影響，更甚其他國家。

課題2：極端氣候拉大城鄉居住環境差距

每年六到十月是泰國雨季，但近年因全球氣溫日益升高，強大氣旋、不規則降雨，使劇烈旱災和洪水愈來愈頻繁。2011年的雨季，就為泰國帶來幾十年來最嚴重的洪水災情，曼谷超過1/5面積被水淹沒。泰國當局的應變措施，是趕建臨時堤防與開啟水閘犧牲部分地區，以便大水從曼谷市中心引開，才使得政經中樞得以倖免。

洪水凸顯了泰國的城鄉差距，對貢獻泰國四成GDP的曼谷的保護，卻造成下游省府氾濫成災，這樣的措施映照出泰國居住危機之鏡像。實際上，不談曼谷與其他地區的差異，單檢視曼谷都會區，即可觀察到極大的內部差異：街頭隨處可見時尚新穎的大樓群，相隔一街就是衰圮破落的集合住宅。洪水災害來襲時，建物排水系統的優劣立見，更讓中下階層居住的街廓陷入危機。

調適對策：導入NGO與商業模式

對策1：仰賴NGO補充政府居住協助不足

在透過產業轉型消除貧困階級的工作發揮成效前，泰國政府授權半官方機構——社區組織發展協會（Community Organization Development Institute，CODI）負責協調各部門，改善貧民環境，引介NGO推動社區組織的運作，協助貧窮地方發展、協助民眾創業、修建住宅甚至就醫安養等。希望用最實質的接觸、交流，協助弱勢或無家遊民。

在制度與行政效能尚未完善與快速到位的情況下，NGO的草根化投入，不失為一個良方。

對策2：引入社會企業紓解國家社福壓力

然而，泰國面臨的社會議題涵蓋多元，僅依靠公部門與NGO，仍無辦法快速回應民眾住居問題，商業模式的導入便成為關鍵。在兼顧公益與永續經營前提下，社會企業這類型追求經濟、關懷環境與社會且永續經營三重盈餘的新商業模式，可以是解方。

泰國官方於2009與2010年成立國家社企委員會（National Social Enterprise Committee）以及泰國社企辦公室（TSEO，Thai Social Enterprise Office），初始以NGO作為中介組織，設定五年社企計畫，就是希望徹底提升社會企業的社會影響力，紓解國家社福預算壓力。

小結

總體而言，泰國近年的韌性居住課題，主要在於都會區的人居安全，面臨劇烈水患的巨大威脅。對此，泰國政府藉由授權CODI和引入社會企業，來補充其政府在住宅建設能量之不足。

「全文轉載自未來城市(泰國：首都核心與周邊郊區的取捨｜永續及韌性的亞洲未來建築)，欲了解更多智慧科技，請上未來城市官網。

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