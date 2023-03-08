快訊

170旗袍辣妹酒店迎賓！竹聯幫明仁會春酒太囂張 分局長翻臉趕人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

恐怖！家人都在...吃早餐起爭執 27歲警員連開5槍「行刑式」殺妻

香港01／ 撰文：布萊恩
當地警方接報後趕到現場，與男警僵持一個小時後，破門拘捕男警。（中國報）
當地警方接報後趕到現場，與男警僵持一個小時後，破門拘捕男警。（中國報）

馬來西亞發生警察恐怖槍殺妻子案件，一名休假警員與妻子吃早餐後，疑因事爭執，竟在家人面前近距離連開5槍，行刑式殺死妻子。警方接報後趕到現場，與涉案休班警僵持一個小時後，破門入屋將他拘捕。據報該警員加入警隊4年，近日疑患上抑鬱症。

馬來西亞《中國報》報導，事發在周日（3月5日），地點在加央十字港朋當峇魯村，靠近國家稻米工廠的一單位。一名27歲、隸屬玻璃市警察總部肅毒組的警員早上完成執法行動後回家，與26歲妻子共進早餐後，疑因事爭執，突然取出手槍，朝妻子頭部不到3吋距離位置連開5槍，行刑式虐殺妻子。

據報事發時現場除了男警及其妻，當時家裡還有死者雙親、哥哥以及2名年僅14歲和7歲的侄子。

當地警方接報後趕到現場，與開槍男警僵持一個小時後，破門將他拘捕，當時死者躺在床上，滿臉鮮血，左眼附近有槍傷。警方指，男警與妻子沒有子女，他被捕後情緒極不穩定，暫無法與他人溝通。

據報男警加入警隊4年，沒有刑事犯罪紀錄，近日疑似患上抑鬱症。男警家人表示，他事發前沒有異常舉動，一切看似正常。警方正循謀殺方向調查。

延伸閱讀：

住酒店召妓竟是妻子　怒夫一看正臉暴打後續更狂　2人下場糗大了

【偷情慘劇｜人妻出軌丈夫表弟　遭奶奶鐵棍燙下體烙印　後續更殘忍

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

25年家庭主婦沒白當！西班牙法院判「男子需支付前妻648萬」

西班牙法院近期做出一項判決：一名男子必須向前妻支付20萬歐元（約新台幣648.6萬）的費用，作為後者25年「無償做家事」...

電纜地下化成效不彰 日本坐實電線桿大國

日本過去10年以極緩慢的速度在推動電纜地下化的同時，每年還以約7萬支的速度增建電線桿，「電線桿大國」稱號當之無愧。

恐怖！家人都在...吃早餐起爭執 27歲警員連開5槍「行刑式」殺妻

馬來西亞發生警察恐怖槍殺妻子案件，一名休假警員與妻子吃早餐後，疑因事爭執，竟在家人面前近距離連開5槍，行刑式殺死妻子。警方接報後趕到現場，與涉案休班警僵持一個小時後，破門入屋將他拘捕。據報該警員加入警隊4年，近日疑患上抑鬱症。

女人就該生？匈牙利推「生小孩終生免稅」

「很少國家能像匈牙利一樣，如此大力地推行生育政策？」匈牙利右翼總理奧班．維克多（Viktor Orban）於今年祭出鼓勵生育政策，宣布從2023年開始，30歲以下的已生育女性，將可以終生豁免個人所得稅。此政策是奧班繼2019年後，再次頒布的優惠政策，為的是透過各種優惠、貸款與津貼等，大大提升匈牙利低迷的生育率。然而，奧班的家庭擴張計畫是否真的有效？以及，在全球普遍瀰漫著對低生育率與少子化的焦慮時，各個學者與專家的看法又是什麼？

台灣味自販機日本首度亮相 謝長廷投幣買蕃薯

2023年東京食品展開幕，台灣農水產館有一台販售台灣冷凍水產品的自動販賣機，駐日代表謝長廷投幣購買，大讚前所未有。另有一...

日本夢幻職業YouTuber收入兩極化 百萬訂閱網紅跌落神壇

陸續有日本人氣網紅抱怨在YouTube平台分潤劇減，同時間，也有千萬訂閱的YouTuber表示廣告收益成長。大數據顯示，日本前30大網紅近三年觀看次數與2017年不能比，專家指出，靠影片賺錢會愈來愈兩極化。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦