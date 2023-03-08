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恐怖！家人都在...吃早餐起爭執 27歲警員連開5槍「行刑式」殺妻
馬來西亞發生警察恐怖槍殺妻子案件，一名休假警員與妻子吃早餐後，疑因事爭執，竟在家人面前近距離連開5槍，行刑式殺死妻子。警方接報後趕到現場，與涉案休班警僵持一個小時後，破門入屋將他拘捕。據報該警員加入警隊4年，近日疑患上抑鬱症。
馬來西亞《中國報》報導，事發在周日（3月5日），地點在加央十字港朋當峇魯村，靠近國家稻米工廠的一單位。一名27歲、隸屬玻璃市警察總部肅毒組的警員早上完成執法行動後回家，與26歲妻子共進早餐後，疑因事爭執，突然取出手槍，朝妻子頭部不到3吋距離位置連開5槍，行刑式虐殺妻子。
據報事發時現場除了男警及其妻，當時家裡還有死者雙親、哥哥以及2名年僅14歲和7歲的侄子。
當地警方接報後趕到現場，與開槍男警僵持一個小時後，破門將他拘捕，當時死者躺在床上，滿臉鮮血，左眼附近有槍傷。警方指，男警與妻子沒有子女，他被捕後情緒極不穩定，暫無法與他人溝通。
據報男警加入警隊4年，沒有刑事犯罪紀錄，近日疑似患上抑鬱症。男警家人表示，他事發前沒有異常舉動，一切看似正常。警方正循謀殺方向調查。
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文章授權轉載自《香港01》
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