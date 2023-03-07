變老會變憂鬱？留意年長者心理健康

不是變老就一定會更憂鬱，年長者心理健康拉警報！許多年長者或醫事人員都將長者的憂鬱、焦慮視為「變老的正常狀況」，導致年者者心理疾病遭到忽視。醫學專家指出，目前認知行為療法、藥物治療能緩解年長者的焦慮，但醫界對年長者心理健康的理解仍不多，需要更多研究。

年長者缺乏病識感

《jamanetwork》指出，焦慮症已經成為各國成年人最常見的心理疾病，更容易造成年長者的健康惡化、生活品質下降或殘疾風險提升等狀況。對此，美國預防特別工作組建議對成年人進行「焦慮普查」，但不建議對65歲以上的民眾進行篩檢，因為「對年長者進行憂鬱篩檢的利弊仍不明」。

《CNN》報導，匹茲堡大學精神病學副教授安德烈表示，無法理解預防特別工作組的立場，目前焦慮在年長者愈來愈普遍，且也存在著有效的療法，應該協助他們接受治療。醫學專家皮柏特也說，愈來愈多年長者出現焦慮等心理疾病，應對此狀況進行更多的研究。

安德烈強調，面對心理疾病，年長者通常缺乏病識感，認為憂鬱、焦慮等反應只是「變老的模樣」。聖路易斯華盛頓大學醫學院精神病學系主任卡帕也說，不僅老人自身，許多醫事人員聽到年長者反應出杞人憂天的情緒時，也會認為是正常狀況。

避免副作用的藥物

專家建議年長者可以透過簡單的問卷來評估焦慮狀況，包括「對未來是否有難以控制的擔憂？」、「有睡眠困難的困擾嗎？」、「常常出現憤怒、壓力大等情緒」、「注意力常常不集中，甚至無法思考？」等問題來進行檢視。

目前心理疾病患者通常會先接受「認知行為療法」，幫助民眾改善消極的想法，在醫療機構中，也有不少年長者在接受治療後，成功減緩焦慮的狀況。然而，如果狀況更加嚴重的話，可能就要接受藥物的治療。

目前專門探討年長者心理健康的研究仍然相當少，目前多開立「血清素再吸收抑制劑」(SSRIs)或「去甲腎上腺素再吸收抑制劑」(SNRIs)等藥物，能有效緩解年長者的焦慮狀況。但美國年長者醫學協會也警告，醫師不該開立比較容易上癮、副作用強的藥物給年長者。

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