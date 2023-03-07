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以神之名不只攝理教！美性愛邪教Nxivm收性奴教徒 連影星都有份

香港01／ 撰文／李納德
性愛邪教NXIVM教主Keith Raniere日前被美國地方法院判入獄120年。示意圖/ingimage
性愛邪教NXIVM教主Keith Raniere日前被美國地方法院判入獄120年。示意圖/ingimage

Netflix紀錄片《以神之名：信仰的背叛》（In the Name of God: A Holy Betrayal）揭發韓國邪教攝理教教主鄭明析誘騙、性侵及強姦女信徒，受害人遍及亞洲，引起外界關注。

事實上世界各地曾有不少邪教領袖曾借傳教名義誘姦或性侵信徒，其中美國邪教Nxivm名義上是一個跨國層壓式傳銷組織，專門開辦「自我發展」課程，實際是一個性愛邪教，女教徒被「訓練」成性奴與教主性交，更要在身上烙下教主印記。

而教徒中不乏富豪及好萊塢影星，在美國引起嘩然，部份更有份招募教徒，包括《超人前傳》（Smallville）女星Allison Mack，被指是其中一名副手。審訊過程爆出不少令人心寒的案情，但60歲「教主」Keith Raniere仍堅持自己「完全無罪」，他其後被美國警方拘捕，經審訊後被地方法院判監禁120年。

Nxivm是一個層壓式傳銷組織，是Raniere和一名護士兼催眠師Nancy Salzman於1998年創立，他自稱科學家，發明了獨特「自我成長」、「心靈成長」方法，可幫助任何人實現理想。他最初在「治療」過程中取得成員的私人資料，之後以此作勒索及控制，並發展成一個邪教。

Nxivm在紐約、墨西哥、加拿大都有分支機構，一個「自我發展」課程叫價數千美元，課程嘉賓包括好萊塢明星和其他界別的傑出人士，部份人曾向Raniere發誓服從。

不過，接連有Nxivm前教徒冒險爆料，令邪教惡行曝光，Raniere也被指控包括敲詐勒索，合謀性交易和強迫勞動等罪。檢察官指Raniere領導一個大型犯罪行動，影響其他共犯的思想，讓共犯幫他招募及培養性奴。美國地方法院法官Nicholas Garaufis日前宣判，痛斥他行為殘酷，聯同一班教徒針對弱勢社群下手，造成難以估量的損失，判他入獄120年，另外罰款150萬美元。

美國女星艾莉森（Allison Mack）為教主副手：

法院審訊過程中，發現Raniere在組織內對男性進行情感操控，亦會選擇喜歡的女信徒，禁止她們吃飽以保持身形苗條，供自己淫慾，主要針對年輕女孩和少婦。另外他被指控操縱性交易及一系列犯罪，聽證會上有15名Nxivm前教徒陳述Raniere的惡行，他們稱Raniere是「怪物」、「寄生蟲」、「恐怖份子」。

案情還透露，Raniere被信眾稱為「Vanguard」（先鋒），組織要求女性奴在身上烙下教主拉丁文稱號的縮寫「DOS」（Dominus Obsequious Sororium，奴隸主之上的奴隸主），有指烙在近私處位置，並下令要和教主性交。性奴還被迫留下一些個人敏感資訊，以防她們離開邪教。

《紐約時報》報道，較早前首名作供的受害人「Camila」表示，她在2005年9月18日首次被Raniere性虐時只有15歲，那時Raniere則46歲。Camila被迫承認首次被性虐的日子是「結婚紀念日」，之後他們發展了12年的「戀愛關係」，其間多次被Raniere性虐，並拍她裸照。

Camila曾嘗試過自殺，並在Raniere的指示下墮胎，「他用很多方式傷害我」、「他希望我相信，我唯一的價值是來自他對我的感覺」，她花了很長時間才走出創傷。而調查發現Raniere的硬碟上有她的裸照。法庭證據顯示，這名來自墨西哥的女孩父母是Nxivm信徒，主動將兩名女兒送到紐約北支部，她們在那裡被教主性虐。姐姐作供時稱，她們被囚禁在一間房內兩年，Raniere警告她們要「清除自己的不良習慣」，並指這些習慣正毒害社會。

不過，《美聯社》報導Raniere至今仍認為自己完全無罪，甚至不覺得自己的行為算罪行，沒感到一絲後悔，並指控審訊不公，Raniere的律師覺得判刑不應超過15年，被法官批評毫無悔意。

邪教Nxivm事件2020年被製作成兩部紀錄片：

《Seduced：Inside Nxivm Cult》、《The Vow》

共犯中還有酒業集團西格（Seagram）的繼承人Clare Bronfman，她被前教徒爆料，是邪教內的重要成員，多年來用自己的財力去壓迫想脫離邪教的教徒，已被判入獄7年。

「NXIVM」的高層成員中，還包括曾出演《超人前傳》（Smallville）成名的美國女星艾莉森（Allison Mack），她被爆是教主的副手，早前已認罪，哭著對受害人道歉，「我以為Raniere想幫人」，正等待判決。檢察官指她負責對外招募女性加入，宣稱是一個女性輔導小組，實則是挑選性奴。

NXIVM的議題在美國引起很大關注，於2020年被製作成兩套紀錄片，包括HBO的《The Vow》及美國Starz頻道的《Seduced：Inside Nxivm Cult》。

延伸閱讀：

女星Allison Mack承認幫性愛邪教招募性奴　「我以為教主想幫人」

邪教父母宣稱驅魔　異物塞口狂鞭9歲兒致死　圍屍祈求「復活」

文章授權轉載自《香港01》

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