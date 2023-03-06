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印尼邊陲島嶼土石流釀11死 估計50人失蹤

中央社／ 雅加達6日綜合外電報導

印尼國家災害應變總署（National Disaster Mitigation Agency）表示，印尼最外圍的其中一座島嶼今天遭到豪雨和土石流侵襲，造成11人死亡、數十人下落不明。

法新社報導，國家災害應變總署發言人穆哈里（Abdul Muhari）告訴「羅盤電視台」（KompasTV），根據廖內群島（Riau Islands）當地官員提供的最新資訊，「已經裝了11個屍袋」，且「估計有50人失蹤」。

國家災害應變總署提供的影像顯示，在塞拉桑島（Serasan）一處懸崖附近，土石流帶來的泥巴與碎片已夷平並完全覆蓋當地房舍，但仍可看到破裂的金屬屋頂。

塞拉桑島位於婆羅洲（Borneo）和馬來半島之間的海域。

廖內群島減災機構發言人祖奈那（Junainah）表示，災區通訊網中斷，因此難以取得最新資訊。

跟許多印尼人一樣只有單名的祖奈那說，「天氣難以預測，風勢強勁，波濤洶湧」，而且事發島嶼地處偏遠也不利救援。

印尼 土石流

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