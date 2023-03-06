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10歲女童獨留在家遭鄰居闖入性侵啜泣 母心痛見1幕揭發絕招擒狼

香港01／ 撰文：布萊恩
馬來西亞發生離譜兒童性侵案。示意圖／ingimage
馬來西亞發生離譜兒童性侵案。示意圖／ingimage

人渣！馬來西亞發生恐怖兒童性侵案，有男子趁鄰居家的家長外出上班，竟闖入屋內性侵獨留在內的10歲女童。母親回家看到女兒全身顫抖坐在角落哭泣，心痛下細心追問，終1句驚揭事件，憤而報警上門捉「淫狼」。

馬來西亞《中國報》報導，事發上月底，地點在民都魯布拉甲雙溪阿剎所1戶住宅，當天女屋主外出工作，留下10歲女兒獨自在家。

到晚上7時30分，母親下班回家，發現女兒渾身顫抖，緊抱雙腿坐在角落哭泣，母親見到女兒異樣頓感心痛，追問下驚悉駭人真相──女兒竟被闖入屋內的鄰居性侵，於是馬上報警叫警察上門拘捕「淫狼」。

據報，女童母親曾詢間住在附近的弟弟及外甥，他們說看到鄰居從其家慌張離開，但他們不知道女童當時就在家裏。

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文章授權轉載自《香港01》

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