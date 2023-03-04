日本H3火箭升空一延再延 訂3月7日發射

日本國產最新主力運載火箭H3一號機，2月17日發射前因發生異常取消發射，相關單位在查明原因並排除狀況後，日前決定3月6日發射；不過，受天候因素影響，今天宣布再延一天。

日本讀賣新聞、共同社、時事通信社報導，在解決導致火箭發生異常原因後，日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）原本預計3月6日發射H3火箭一號機，但今天宣布受天候因素影響，決定再延到3月7日上午10時37分發射，地點仍是鹿兒島縣的種子島太空中心。

雖然目前暫訂發射時間為3月7日上午，但屆時仍須視天候狀況決定是否發射；如果再往後延期，可能發射時間落在3月8日到10日。

H3火箭一號機在2月17日發射前突然被取消，之後經JAXA與三菱重工業確認原因並採取相關解決對策後，確定火箭本體與運載的衛星皆無異常，判斷可在發射預備期間的3月10日前發射，日前決定在3月6日發射。

H3火箭一號機將運載地球觀測衛星「大地3號」（Daichi 3）升空，預料將能用於掌握天災狀況。