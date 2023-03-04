8年被初戀女友「戴4頂綠帽」 工程師千字文痛揭血淚愛情故事

青澀的初戀是許多人畢生難忘的回憶，卻也可能是某些人一輩子的惡夢。馬來西亞一名工程師控訴初戀女友不忠，愛情長跑8年卻被迫「戴了4頂綠帽」，他以千字文描述血淚愛情故事，更曬出女友偷吃的親密對話與合照，淚嘆「以為可以步入到婚姻，也為我們的未來做了許多計畫，到最後都是場空」。

據《中國報》報導，馬來西亞一名25歲的華裔工程師以「綠帽一頂又一頂」為題，在臉書發出近4千字的「被綠心酸史」。工程師與初戀女友14歲時便認識，從17歲開始在一起，豈料22歲那年女友卻性情大變，成為了「偷吃慣犯」。他淚訴，交往8年來的時間，就被女友送了「4頂綠帽」，劈腿對象包含審計師、火鍋店服務生、健身房乾弟弟及房東兼同事。

文中提道，女友第一次的劈腿對象是審計師，兩人曾一起出遊過夜，工程師知情後怒提分手，不料2個月後女友又回來認錯求復合，儘管當時被大學朋友勸「出軌只有0次和無數次」，他仍給初戀機會繼續交往。沒想到卻一語成讖，接下來的幾年內女友三番兩次偷吃，一度勾搭上火鍋店服務生，還與健身房乾弟弟搞曖昧，不僅親過對方還屢傳鹹濕對話。

工程師認為，女友自從2021年換新工作、認識第二名劈腿對象後就「性情大變」。該男是女友的房東兼同事，曾藉公司交換禮物的名義送她昂貴名牌包，之後還給了iPhone 13 Pro等禮物，以高價禮物獻殷勤。工程師一直覺得兩人有鬼，直到發現女友手機的「情慾對話」，還看到房東「允許」女友與工程師見面，還稱「可是不可以給你男朋友亂動妳，因為只有我才可以這樣」，這才發現自己早已「綠光罩頂」。

8年被女友「綠帽連環戴」，工程師終於醒悟向女友提分手，哀嘆「從學生時代到出社會，一起努力了那麼多年，在她（女友）眼裡什麼都不是」，更控訴女友始終不認為自己做錯事，痛批「再可怕都沒有問心無愧可怕」。