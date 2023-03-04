快訊

南投立委補選失利 朱立倫鞠躬致歉：努力不夠、檢討再出發

明清晨4縣市防10度以下低溫 未來3天各地早晚溫差恐達10度以上

蔡培慧擊敗老將林明溱 學者分析綠營複製2022「這打法」

曾操刀台灣學生提案太空實驗 太空人若田光一將返回地球

中央社／ 東京4日綜合外電報導
日本籍太空人若田光一。圖／取自Twitter@Astro_Wakata
日本籍太空人若田光一。圖／取自Twitter@Astro_Wakata

生涯5度上太空的59歲日本太空人若田光一，這次在國際太空站（ISS）曾操刀台灣學生提案的太空實驗，讓不少台灣民眾印象深刻。若田預計將於3月9日後離開ISS，返回地球。

日本放送協會（NHK）、共同社報導，若田2022年10月抵達ISS後，至今已在ISS停留約5個月。這段時間除了完成個人首度艙外活動外，也針對未來的月球與火星探索進行各式各樣實驗。

在這些太空實驗中，可以看到若田手拿看似藍色熔岩燈的物體，用力一晃，仔細端詳變化，100多秒的實驗片段，並非獵奇的黑科技測試，而是來自目前就讀國立中央大學太空科學與工程學系二年級的蔡志群，以高中科展題目為靈感，所發想的「零重力水渦」提案。

其實，若田拿的只是個重量不到200公克的水瓶，不是熔岩燈。蔡志群解釋實驗畫面說，水在太空艙內之所以看起來呈現油狀、布滿泡泡，是因為在微重力下，水分子間的凝聚力會更明顯；把水染成藍色，則是為凸顯視覺效果以及更方便觀察。

若田這次太空飛行已創日籍太空人最多的5次紀錄；不僅如此，在太空及ISS停留時間方面，他也雙創日籍太空人最長紀錄。

若田在日本時間3月2日舉行的「太空記者會」上說，每一次太空飛行都以為「這次或許是最後一次」，結果很幸運竟飛了5趟。

日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）時隔14年招考太空人，日前揭曉由46歲諏訪理，與28歲米田亞優（音譯）從報考的4127人中脫穎而出。經過訓練後，他們有機會成為首批登月的日本太空人。

若田對此表示，很羨慕兩位新太空人有機會登月，自己未來也會傳承自身經驗，在兩人的訓練與飛行方面提供協助。他預計將搭乘美國民間太空船返回地球。

太空人 日本

延伸閱讀

SpaceX載人太空船抵ISS 將展開科學任務

提案要求清查退役軍人涉共諜數 4綠委聯合發聲明解釋

SpaceX載人任務順利升空 航向國際太空站

烏戰後遭國際孤立 俄國與中國太空合作也不順

相關新聞

8年被初戀女友「戴4頂綠帽」 工程師千字文痛揭血淚愛情故事

青澀的初戀是許多人畢生難忘的回憶，卻也可能是某些人一輩子的惡夢。馬來西亞一名工程師控訴初戀女友不忠，愛情長跑8年卻被迫「戴了4頂綠帽」，他以千字文描述血淚愛情故事，更曬出女友偷吃的親密對話與合照，淚嘆「以為可以步入到婚姻，也為我們的未來做了許多計畫...

曾操刀台灣學生提案太空實驗 太空人若田光一將返回地球

生涯5度上太空的59歲日本籍太空人若田光一，這次在國際太空站（ISS）曾操刀台灣學生提案的太空實驗，讓不少台灣民眾印象深...

國際知名建築師維諾利辭世 享壽78歲

烏拉圭裔美籍建築師維諾利（Rafael Vinoly）在世界各地設計的地標性建築享譽國際，他的家人今天宣布維諾利已與世長...

疫後出國如何熬過長途飛行 空服員分享脫鞋、進食、孩子哭鬧心法

新冠疫情逐漸退去，許多人迫不及待出國旅行，但很久沒搭長途班機，難免令人感到畏懼。一名資深空服員透露熬過長途飛行的個人秘訣，並回答一些大家最想知道的問題，例如：預訂座位時哪些是最佳位子、登上過夜班機前是否最好先用餐、機上脫鞋是否不妥、幼兒哭鬧時家長該如何安撫？ CNN報導，梅傑（Kris Major）是擁有24年經驗的英國空服員，有著短程與14小時超長程飛行的工作經歷，航班之間短暫過夜住宿的經驗豐富，也是在3萬英呎高空補眠充電的專家。

倫敦金融城機場安檢更新 率先取消攜帶液體禁令

倫敦金融城機場擬於3月底前全面更新現有安全檢查設備、採用新一代電腦斷層掃描系統，旅客因此可隨身攜帶多達2公升液體，也不需...

埃及官方公布影像 吉薩金字塔藏通道

埃及古文物部門官員二日在吉薩大金字塔（Great Pyramid of Giza）旁召開記者會，證實主入口上方存在一條隱...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦