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遭逢2地震2颶風 萬那杜拉警報

聯合報／ 編譯羅方妤／綜合報導
太平洋島國萬那杜三日進入國家緊急狀態，此前幾天，萬那杜接連受到兩起地震與兩次颶風侵襲。路透社
太平洋島國萬那杜三日進入國家緊急狀態，此前幾天，萬那杜接連受到兩起地震與兩次颶風侵襲。路透社

太平洋島國萬那杜近海三日發生規模六點五強震，但沒有海嘯威脅。萬那杜當天已進入緊急狀態，近幾天接連受到兩起地震和兩個颶風侵襲，目前尚未傳出傷亡，但離島情況不明。

隨著萬那杜忙著清理道路和被颶風朱迪吹斷的電線，居民三日稍早才被規模六點五地震和五點四的餘震驚動，又被當局通知避開即將到來的颶風凱文。

美國地質調查局表示，地震震央位於萬那杜主要島嶼桑托島近海海底，大概在奧瑞港西南西方八十二公里處，震源深度十公里，之後餘震震央在陸地。

聯合國兒童基金會的杜佩告訴法新社：「這太瘋狂了，萬那杜習慣了自然災害，但我認為這是該國首次經歷遭連續兩個颶風侵襲」。

萬那杜當局已表示颶風朱迪沒有造成傷亡，這場颶風掀翻屋頂、使洪水淹沒道路，無數樹木也被連根拔起。

警方表示，數百位民眾仍待在首都維拉港的緊急撤離中心，維拉港部分地區已停電兩天。

萬那杜災害應對當局已為颶風凱文將進一步造成的破壞，及未來漫長的恢復期做好準備。杜佩說：「醫療中心、醫院和學校將都會受影響。有些孩童可能無法去學校數周，甚至長達數月」。

隨著颶風凱文挾帶時速一百卅公里強風逼近，萬那杜總理卡爾薩考宣布國家緊急狀態。萬那杜位於環太平洋火山地震帶，地震和火山活動頻繁。

萬那杜強震 資料來源／美國地質調查局、法新社
萬那杜強震 資料來源／美國地質調查局、法新社

颶風 地震

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