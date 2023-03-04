快訊

美國總統拜登患「基底細胞癌」 白宮醫師證實、曝最新病況

台中透天厝凌晨大火 祖孫三代8人同住...3死1傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

埃及官方公布影像 吉薩金字塔藏通道

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導
研究團隊經由石頭中間一個極小的接縫送入內窺鏡，拍攝到隱藏通道的內部影像。（歐新社）
研究團隊經由石頭中間一個極小的接縫送入內窺鏡，拍攝到隱藏通道的內部影像。（歐新社）

埃及古文物部門官員二日在吉薩大金字塔（Great Pyramid of Giza）旁召開記者會，證實主入口上方存在一條隱藏的內部通道，並且公布了內窺鏡拍到的影像。

ＢＢＣ報導，吉薩大金字塔高一四六公尺，建成於古埃及第四王朝的古夫（Khufu）法老統治期間（約西元前二六○九至西元前二五八四年）。儘管這座金字塔是地球上最古老與最大的紀念碑之一，但目前向未就建造方式達成共識，「ScanPyramids計畫」的科學家團隊則在二○一六年首先利用渺子成像術（muography）偵測到這條隱藏通道。

根據介紹，渺子（muons）是宇宙射線的副產品，它只有部分能被石頭吸收。研究人員通過分析渺子如何穿透金字塔而得以檢測內部密度變化。藉由這種非侵入式技術，研究團隊發現大金字塔北面後方有著一個空的空間（empty space），位置在主入口上方約七公尺處，該區域則有著石製「人字形結構」（chevron structure）。

報導指出，研究團隊用雷達與超音波進行了進一步的檢測，隨後經由石頭中間一個極小的接縫送入了僅六公厘寬的內窺鏡。從埃及官方在記者會上公布的攝影機拍攝影像可以看見，這一條長九公尺、寬二點一公尺的空蕩蕩通道有著粗鑿石塊製成的牆壁以及拱形的石製天花板。

金字塔 埃及 團隊

延伸閱讀

距今4300年！埃及出土「全身覆蓋金箔、最古老非王室木乃伊」

曝埃及國家機密？名導遭下達終身禁令踏祖國有生命危險

她幫家人祈福豪擲74萬元買魚放生！「1萬公斤鯰魚全死光」她超慘下場曝光

揭開埃及木乃伊防腐劑秘密 意外發現「亞洲這3種材料」

相關新聞

埃及官方公布影像 吉薩金字塔藏通道

埃及古文物部門官員二日在吉薩大金字塔（Great Pyramid of Giza）旁召開記者會，證實主入口上方存在一條隱...

遭逢2地震2颶風 萬那杜拉警報

太平洋島國萬那杜近海三日發生規模六點五強震，但沒有海嘯威脅。萬那杜當天已進入緊急狀態，近幾天接連受到兩起地震和兩個颶風侵...

SpaceX載人太空船抵ISS 將展開科學任務

美國太空探索科技公司奮進號（Endeavour）太空船今早安抵國際太空站（ISS），這批太空人包括2名美國人、1名俄國人...

躺在糞便中…放任16歲殘疾女兒「胖死」家中 雙親過失殺人入獄

一對英國夫婦1日因過失殺人罪被判入獄，原因是他們在新冠疫情期間，任由身有殘疾的16歲女兒置身極度髒亂的環境，最後因病態肥...

生孩子，終生免稅！匈牙利「家庭擴張計畫」能救超低生育率？

「很少國家能像匈牙利一樣，如此大力地推行生育政策？」匈牙利右翼總理奧班．維克多（Viktor Orban）於今年祭出鼓勵生育政策，宣布從2023年開始，30歲以下的已生育女性，將可以終生豁免個人所得稅。此政策是奧班繼2019年後，再次頒布的優惠政策，為的是透過各種優惠、貸款與津貼等，大大提升匈牙利低迷的生育率。然而，奧班的家庭擴張計畫是否真的有效？以及，在全球普遍瀰漫著對低生育率與少子化的焦慮時，各個學者與專家的看法又是什麼？

兒童肥胖大增 研究：到2035年全球逾半人口過重

世界肥胖聯盟(World Obesity Federation)的最新調查報告指出，各國政府若不採取行動，到了2035年...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦