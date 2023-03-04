埃及官方公布影像 吉薩金字塔藏通道

埃及古文物部門官員二日在吉薩大金字塔（Great Pyramid of Giza）旁召開記者會，證實主入口上方存在一條隱藏的內部通道，並且公布了內窺鏡拍到的影像。

ＢＢＣ報導，吉薩大金字塔高一四六公尺，建成於古埃及第四王朝的古夫（Khufu）法老統治期間（約西元前二六○九至西元前二五八四年）。儘管這座金字塔是地球上最古老與最大的紀念碑之一，但目前向未就建造方式達成共識，「ScanPyramids計畫」的科學家團隊則在二○一六年首先利用渺子成像術（muography）偵測到這條隱藏通道。

根據介紹，渺子（muons）是宇宙射線的副產品，它只有部分能被石頭吸收。研究人員通過分析渺子如何穿透金字塔而得以檢測內部密度變化。藉由這種非侵入式技術，研究團隊發現大金字塔北面後方有著一個空的空間（empty space），位置在主入口上方約七公尺處，該區域則有著石製「人字形結構」（chevron structure）。

報導指出，研究團隊用雷達與超音波進行了進一步的檢測，隨後經由石頭中間一個極小的接縫送入了僅六公厘寬的內窺鏡。從埃及官方在記者會上公布的攝影機拍攝影像可以看見，這一條長九公尺、寬二點一公尺的空蕩蕩通道有著粗鑿石塊製成的牆壁以及拱形的石製天花板。